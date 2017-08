Terremoto Cristiano Ronaldo: tensión con el Real Madrid porque quiere subirse el sueldo al nivel de Messi o Neymar

Ronaldo lleva razón, ha sido nombrado mejor jugador del mundo por mayoría absoluta (ha ganado todos los premios que dan, the best, mejor delantero, balón de oro, bota de oro y todos los premios que pueden dar)



Así pues con toda lógica nadie debería ganar más que el mejor jugador del mundo.



Ronaldo lleva totalmente razón y el Madrid no la lleva en este caso maltratando psicológicamente al jugador por no ser el mejor pagado.