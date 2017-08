El Barcelona trata de ocultar la reunión secreta en Mónaco entre Mendes y Bartomeú

Ambos acudieron juntos a la gala de la UEFA celebrada en Mónaco

Mendes dejó el coche antes que Bartomeu para no levantar sospechas

Bartomeu, junto a Paulinho, en la presentación del brasileño con el FC Barcelona. Imagen: Reuters

El FC Barcelona estuvo ayer representado en la gala de la UEFA por su presidente, Josep María Bartomeu. El mandatario no viajó con Leo Messi (la tensión entre ambos es máxima), pero ya en el Principado, sí que estuvo acompañado. Muy bien acompañado. El mandatario acudió al Foro Grimaldi (el lugar donde se celebró el evento) junto a Jorge Mendes.

Un encuentro que ambas partes, Barça y Mendes, trataron de mantener en secreto, pero que desveló La Sexta. Esta cadena cazó a Mendes en el mismo coche que Bartomeu. El portugués se bajó del vehículo varios minutos antes que el presidente seguramente para que no les vieran juntos, para no levantar sospechas.

¿Qué es lo que trataron en este encuentro a escondidas? El nombre Di María es el primero que salta a la vista. Aunque el futbolista del PSG está ahora representado directamente por Mariano Aguilar, según La Sexta, Mendes sigue manteniendo vínculos con el argentino.

El Barça está interesado en fichar a Di María aunque la respuesta constante que se está encontrando desde el PSG es rotunda: no se vende. Al menos parece que no a un Barça con el que las relaciones no son precisamente buenas.

André Gomes, jugador al que el Barça quiere dar salida, también está en la cartera de Mendes, encargado de gestionar no sólo sus propios futbolistas, sino de ejercer la intermediación entre entidades y otros jugadores o agentes.

Un abanico amplio de opciones abiertas con las que podría estar relacionada estar reunión que unos y otros han tratado de ocultar a ojos de la opinión pública.