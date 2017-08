Simeone: "Correa tiene que dar un paso más"

Majadahonda (Madrid), 25 ago (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expuso este viernes que Ángel Correa es una "ilusión continua", remarcó que tiene que dar "un paso más" esta temporada y apuntó que para él, sin fichajes este verano, en la primera plantilla y la del 'B' "son todos titulares".

El delantero argentino apunta al once este sábado en Las Palmas. No lo confirmó públicamente el técnico, pero las pruebas le sitúan en el ataque junto a su compatriota Luciano Vietto. "Poder, pueden ser titulares todos los que viajen, porque están todos en las mismas situaciones", respondió Simeone, que abundó en ambos jugadores.

Primero sobre Correa: "Es una ilusión continua. Estamos todos esperando que logre equilibrarse en el tiempo, jugando como lo viene haciendo esporádicamente cuando le toca cambiar los partidos. Es un futbolista que logra cambiar los partidos y eso es algo que no lo tienen todos".

"Pero está claro que, dentro de nuestro desafío como entrenadores, lo hemos hablado con él en la pretemporada. Este tiene que ser un año muy importante para él, porque tiene que hacer un paso más, porque tiene que tomar responsabilidades, porque es un futbolista importante y, sobre todo, determinante", insistió.

"Ojalá que logre, cuando le toque jugar, tener la continuidad y regularidad que pide un partido de 90 minutos, porque ya sabemos que es determinante cuando entra. Solo le falta tener esa continuidad en los partidos", añadió Simeone, que apuntó que tiene que "elegir mejor los lugares donde hacer la diferencia desde su velocidad".

"El otro día (en el partido frente al Girona), el gol es la referencia de lo que es él, tiene buen giro de espaldas, es un jugador muy completo, pero como desafío de los entrenadores y de él también necesitamos un paso más. Ojalá le podamos dar continuidad y que él obviamente cuando tenga la posibilidad lo aproveche", dijo.

Después habló de Vietto: "Desde el momento que salió que no podíamos traer jugadores, para mí los del 'B' y los que tengo son todos titulares, así que buscaré donde sea para que el equipo esté mejor. Luciano hizo una muy buena pretemporada, está bien, fuerte, con entusiasmo y, hasta que no me digan nada contrario, para mí de los que están pueden jugar todos".

Este sábado espera Las Palmas. "Favorable seguramente no lo veo, porque vamos a un campo donde es su primer partido en casa y sabemos siempre el entusiasmo que despierta jugar de local arrancando la temporada. Nos exigirá al máximo y llevar el partido donde creamos poder hacer daño", analizó Simeone, para el que el encuentro de la pasada campaña allí, 0-5 a favor de su equipo, no es una referencia.

"Era oro entrenador y otro momento. Nos encontraremos con un rival que tiene muy buenos futbolistas de mitad de cancha hacia adelante, que si los dejas atacar lo hacen bien, y dependerá también de cómo nos presentemos al partido y en qué lugar del campo queramos jugar", dijo Simeone, sin "nada que comentar" sobre la situación de Vitolo Machín, que no se enfrentará mañana al Atlético, su futuro equipo.

Tampoco habló de Diego Costa, pretendido por el club rojiblanco este verano. "Las Palmas, partido difícil y los del 'B' y los que tengo hoy son los únicos que nos van a hacer llegar bien al mes de enero", respondió a una pregunta sobre el hispano-brasileño.