Garitano: "Espero incorporar dos o tres futbolistas"

Madrid, 25 ago (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió a la posible llegada de refuerzos antes del cierre del mercado estival en la previa del encuentro liguero que deberá medir a su equipo contra el Espanyol.

"Lo llevo diciendo desde hace tiempo. Espero incorporar dos o tres futbolistas. Esa es la idea para intentar mejorar lo que tenemos. Tenemos claras las posiciones, dónde estamos un poquito más justos. Veremos si lo conseguimos", dijo.

Uno de los nombres que mas suena es el Claudio Beauvue, punta del Celta de Vigo: "Es un jugador que es diferente a lo que tenemos. Cada vez queda menos y va saliendo uno u otro nombre pero si estuviésemos hablando de los nombres que han salido las tres últimas semanas hay muchos que encajarían perfectamente en lo que es Leganés. Él también".

"Es un delantero centro con experiencia en Primera. Viene de una lesión importante pero se recuperó bien y tiene hambre y ganas de volver a ser jugador importante. Esos perfiles de jugadores a nosotros nos vienen bien. Pero no sé como está la situación y si puede llegar de aquí a que acabe el plazo. Él u otros dos o tres que nos hacen falta", completó.

Además habló del reciente fichaje de Owusu y su posible salida como cedido: "El club lo ha firmado, sabe el perfil de jugadores que quiero yo para la Primera División. Es un chico que además ha venido lesionado. No tiene opciones de estar en Primera este año con nosotros a no ser que no me traigan a ningún delantero. Así de sencillo".

Sobre el modo en el que los suyos afrontan el choque ante el Espanyol, opinó: "Vamos con mentalidad positiva a intentar buscar otra vez el partido, el primero fuera de casa esta temporada, y con la intención como siempre de llevarlo a lo que más nos interese y de intentar estar más cerca de ganarlo que de perderlo".

En relación al rival, subrayó: "Sigue teniendo jugadores muy importantes, con mucha experiencia en Primera tanto atrás como arriba. No les hace falta mucho para poder hacerte daño y es un equipo muy solvente, trabajado en todas las situaciones".

"Espero el Espanyol con el que el año pasado no tuvimos ninguna opción o no fuimos capaces de sacar ningún punto. Este año por lo menos tenemos un margen de mejora grande para poder jugar con ellos, vamos a ver si conseguimos algo", declaró.

Pese a ello cree que no pueden fijarse en los precedentes: "No tiene nada que ver la temporada pasada a esta. Al final cada partido es diferente. Vamos a intentar mejorar alguna situación que no hicimos bien con el Alavés, seguimos teniendo ese ritmo alto que me gusta tener. A partir de ahí iremos sacando conclusiones de hacia dónde podemos ir en esta liga".

Asimismo habló acerca de algunos vaticinios previos a la temporada que les situaban como uno de los tres últimos clasificados: "Más que entre los tres últimos estábamos el último, además a bastantes puntos del anterior".

"El margen de mejora que tenemos es grande, a mi me dejó tranquilo. Si estamos el último y descendidos a partir de ahí solo podemos crecer. Intentaremos crecer. Que otra vez, si puede ser, se vuelvan a equivocar", afirmó. EFE

1011208