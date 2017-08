Vietto-Correa, una delantera imprevista

Majadahonda (Madrid), 25 ago (EFE).- Los argentinos Luciano Vietto y Ángel Correa formarán el ataque titular del Atlético de Madrid contra Las Palmas; una delantera imprevista incluso a estas alturas de curso, porque los dos ocuparon en algún momento de este verano la rampa de salida, en la que aún sigue el primero de ellos.

A una semana del cierre del plazo de fichajes, ya con una jornada jugada, ambos irrumpen en la titularidad del once de Diego Simeone, según las pruebas, en el estadio de Gran Canaria entre los dos choques de sanción de Antoine Griezmann, la reciente recuperación de Kevin Gameiro y la suplencia este sábado de Fernando Torres.

Correa y Vietto ya compartieron ataque en los 22 minutos finales del duelo del pasado sábado en el estadio de Montilivi -el primero, autor del 2-1, entró en el 57 por Juanfran Torres y el segundo en el 72 por Fernando Torres-, pero sólo lo han hecho en dos ocasiones como ataque titular en competición oficial, ambas en 2015-16.

Una en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Reus, el 1 de diciembre de 2015, con triunfo por 1-2 y con uno de los goles de Vietto, y otra en la antepenúltima jornada de la Liga 2015-16, el 30 de abril de 2016, ante el Rayo Vallecano, con victoria por 1-0 en el estadio Vicente Calderón.

De esa fecha data también la última titularidad en competición de Vietto con el Atlético, porque luego se marchó cedido al Sevilla para el curso 2016-17 y porque fue suplente hace una semana en Girona, donde entró para los últimos 22 minutos; todos ellos con Correa como compañero de ataque, como ocurrirá ante Las Palmas.

Las otras dos novedades del once, según las pruebas del técnico, se concentran en la defensa, con la entrada del lateral derecho Sime Vrsaljko por Juanfran y del central Diego Godín por Stefan Savic. Otra está en duda: Filipe Luis, recién recuperado de una lesión muscular y en la convocatoria, por Lucas Hernández en la izquierda.

La continuidad de Correa estuvo en duda al principio del verano. Con la pretensión del Atlético, entonces, de fichar al delantero del Málaga Sandro Ramírez, aún sin conocer la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la sanción de la FIFA que le prohíbe inscribir refuerzos este verano, la cesión era el destino de Ángel.

No llegó Sandro, con el que el club rojiblanco tuvo las negociaciones muy avanzadas, casi cerradas, para incorporarlo para enero de 2018, hasta el giro que lo dirigió definitivamente al Everton, y, a la vez, aún más con el recurso rechazado por el TAS, se decidió la permanencia del argentino, que ya no saldría cedido.

En su tercera temporada en el Atlético, Correa busca la continuidad que no ha tenido en ninguna de las dos anteriores, muchas más empleado como recurso desde el banquillo que como titular. En dos años, incluida la primera jornada de este curso, ha jugado 84 partidos, sólo 29 de inicio, y ha marcado 17 goles.

"Correa es una ilusión continua. Estamos todos esperando que logre regularizar y equilibrarse en el tiempo jugando como lo viene haciendo esporádicamente cuando le toca cambiar los partidos. Es un futbolista que te logra cambiar los partidos, y eso es algo que no lo tienen todos", valoró este viernes su técnico, Diego Simeone.

"Pero está claro que, dentro de nuestro desafío como entrenadores, lo hemos hablado con él en la pretemporada, éste tiene que ser un año muy importante para él, porque tiene que dar un paso más, porque tiene que tomar responsabilidades, porque es un futbolista importante y, sobre todo, determinante", recalcó.

La continuidad de Vietto, a la vez, continúa en duda. Fichado en el verano de 2014 desde el Villarreal a cambio de 20 millones de euros, por debajo de las expectativas en su primer curso como rojiblanco -tres goles y cinco asistencias en 28 encuentros, sólo 18 de titular- y cedido la pasada campaña al Sevilla, en el que terminó sin apenas protagonismo, su salida aún está pendiente este verano.

"Luciano hizo una muy buena pretemporada, está bien, fuerte, con entusiasmo y, hasta que no me digan nada contrario a que un jugador no juegue, para mí los que están pueden jugar todos", explicó este viernes Simeone sobre el delantero argentino, reaparecido este sábado en el once y en una delantera imprevista hace unas semanas.