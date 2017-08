Míchel: "Estoy tremendamente contento con la plantilla que tengo y con el esfuerzo que hacen"

25/08/2017 - 14:56

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha destacado lo "tremendamente contento" que está con "la plantilla y el esfuerzo que hacen" a menos de una semana del cierre de mercado de fichajes y en la previa del encuentro que jugarán contra el Girona este sábado en la segunda jornada de la Liga Santander.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Yo no sé si va a llegar alguien más, pero estoy tremendamente contento con la plantilla que tengo y con el esfuerzo que hacen. Los objetivos los iremos valorando. Tenemos que ir mejorando mucho. El otro día perdimos tres puntos en casa que no fue nuestra intención, pero el esfuerzo del equipo fue máximo y los datos dicen que hicimos ocho kilómetros, más o menos, más que el rival. Son muchos. Tenemos que avanzar en el juego. Lo que si que no resta es mi confianza en esta plantilla y en estos jugadores", dijo en rueda de prensa este viernes.

Respecto a su rival, el Girona CF, destacó que durante esta semana han "dado mucho que hablar". "Ganó al City bien ganado y estuvo a punto de hacerlo con el Atlético. En los dos casos jugó de la misma manera con las mismas intenciones. Es un equipo que tendría que haber estado en primera mucho antes. Es el típico equipo que como te despistes te puede ir de vacío. Por lo tanto, necesitamos esa concentración, ese juego y todo eso que sabemos hacer y que hemos demostrado durante esta semana en el trabajo diario", añadió al respecto.

De los jugadores que componen su plantilla, Míchel confirmó que Cecchini entra en la convocatoria y no lo hizo antes por tener molestias y estar "adaptándose poco a poco al grupo, con el que ya entrena". Del lesionado Ricca aseguró que está gratamente "sorprendido" por su pronta recuperación, ya que se le esperaba para finales de octubre. Del canterano Ontiveros destacó que está preparado para jugar en el primer equipo.

El sistema de juego que planteó el técnico madrileño la pasada semana armó mucho revuelo. "Sé que ha habido algún debate con el sistema de esta semana, pero también es cierto que Ricca puede jugar en alguna ocasión determinada de central y de lateral, y eso nos facilitaba mucho. Algo que no podemos hacer con Diego, que es más central puro. Pero nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias del juego, igual que con la posición de Adrián, que tácticamente es mucho más estable para jugar al lado de Kuzma, que ha ido cogiendo más confianza", sentenció.

"Por eso tiene alguna explicación más desde el punto de vista del técnico, que a veces es más incomprendido para la gente porque yo no os doy toda la información, aunque yo tampoco acierte siempre", concluyó Míchel.