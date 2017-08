Lopetegui: "Villa aporta movilidad y ganas de competir, significa que no cerramos la puerta a nadie"

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, justificó la convocatoria del delantero David Villa para los encuentros de la fase de clasificación del Mundial de Rusia 2018 contra Italia y Liechtenstein porque, según él, "va a aportar movilidad y ganas de competir" y explicó que la ausencia de Diego Costa es por su "particular situación" en el Chelsea.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"La incorporación de David significa que no cerramos la puerta a nadie. Estamos pendientes de cualquier jugador seleccionable. Lo hemos hecho con David porque entendemos que nos va a ayudar. Tiene una magnífica actitud y una calidad necesaria para incorporarle", comentó Julen Lopetegui en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid).

Lopetegui, que advirtió que en la RFEF se ha vivido un "verano convulso" y no iba a responder a preguntas extradeportivas, explicó que había a convocado a 26 jugadores, en lugar de los 25 habituales, porque hay siete jugadores apercibidos que podrían perderse en segundo partido ante Liechtenstein. Tampoco "descarta" llamar a alguno más en función de las tarjetas ante Italia.

A su juicio, Villa puede aportar "calidad, intuición, velocidad, movilidad y las ganas de competir que transmite". "Es lo que ha hecho siempre y esperamos que lo haga con nosotros. Considerábamos que era un jugador vigente. Que venga de otra liga no lo podemos cambiar", dijo en referencia a que juega en la Liga estadounidense.

En cambio, el seleccionador nacional no quiso avanzar si el ariete del New York City tendrá un hueco en el Mundial del próximo año. "No vamos a hacer de futurólogos. Ahora nos va ayudar y en las próximas convocatorias tomaremos decisiones en función de su rendimiento y nuestras necesidades. Villa nos va ayudar, lo que tenga que pasar en las siguientes conviocatorias...", deslizó.

Por otro lado, subrayó que el delantero del Chelsea Diego Costa ha tenido un "verano diferente" porque no cuenta para su entrenador, Antonio Conte. "No se está entrenando. Su ausencia es por ese motivo, ya veremos qué nos encontramos más adelante. Hablamos con todos, de la situación personal de cada uno, pero en este caso está en una situación particular en la que no pintamos nada y tratamos de buscar soluciones", indicó.

"SUSO TIENE TALENTO, SE LO MERECE"

Asimismo, manifestó que el centrocampista del Milan 'Suso' Fernández, debutante en una lista, es un jugador que conoce "muy bien" y ha tenido una "progresión adecuada" en las dos últimas temporadas en la Liga italiana.

"Lo ha hecho muy bien, se ha asentado en la elite y hemos dedidido que esté aquí para que nos ayude. Si viene es porque tiene talento y se lo merece. Es un jugador de talento, tiene regate, fútbol, es dinámico y está en muy buen momento. Además, mezcla muy bien con nuestra manera de jugar", destacó.

Igualmente, confesó que siguen de cerca a otros jugadores como el ex del Real Madrid Mariano, actualmente en el Olympique de Lyon, o Marcos Alonso, del Chelsea. "A Marcos le vimos en Wembley, está haciendo temporadas muy buenas en el Chelsea, pero tenemos otros jugadores que se ajustan más a las necesidades que tenemos. No descarto que pueda venir. Las decisiones son por pequeños detalles. Cuando cerramos la lista quedan fuera jugadores que merecen venir", afirmó.

Respecto a Italia, rival el sábado 2 de septiembre en el Santiago Bernabéu y con el que se jugarán, a priori, el liderato y la clasificación directa para Rusia, señaló que es un "rival fantástico". "Desde que jugaron contra nosotros no han hecho más que ganar partidos. Ha crecido como equipo, pero los vamos a intentar superar en el Bernabéu", deseó el exguardameta.