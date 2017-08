Sin Vitolo, sin Griezmann y sin margen de error

Las Palmas de Gran Canaria/Madrid, 25 ago (EFE).- El estadio de Gran Canaria enfrentará este sábado al Atlético de Madrid y Las Palmas sin Víctor Machín, 'Vitolo', en el equipo insular, sin Antoine Griezmann en el madrileño y sin margen de error del conjunto rojiblanco, presionado por su decepcionante primera jornada.

Sus dos ausencias marcan el duelo. Vitolo, hasta enero en Las Palmas y desde entonces con su destino en el Atlético, tras el pago de su cláusula de rescisión al Sevilla este mismo verano, no jugará ante su futuro equipo, aunque no haya ninguna cláusula en ese sentido, según ha confirmado Miguel Ángel Ramírez, su presidente.

Griezmann, entre tanto, cumplirá el primero de los dos partidos de sanción por llamarle "cagón" al árbitro Juan Martínez Munuera, después de ser amonestado en Girona en una acción ante Gorka Iraizoz dentro del área que el colegiado interpretó como una simulación.

Es una baja de altísima relevancia en el Atlético. Es su máximo goleador en cada una de las últimas tres temporadas y es indiscutible, por momentos indispensable, en el esquema del argentino Diego Simeone. Sólo se quedó sin minutos en diez partidos en tres años, de los que su equipo ganó cinco y empató otros cinco.

No estará disponible este sábado frente a Las Palmas, como tampoco el argentino Nicolás Gaitán, baja por un golpe en el pie, pero sí lo están ya el brasileño Filipe Luis, después de tres semanas de baja por una lesión muscular, y el francés Kevin Gameiro, ya restablecido de la operación de pubalgia del pasado 28 de junio.

La duda del once, precisamente, está en el lateral izquierdo entre el propio Filipe Luis o el francés Lucas Hernández. En el resto de puestos todo está definido. En ellos repetirán al menos seis futbolistas, siete si no juega el brasileño: el portero Jan Oblak, el central José María Giménez y los centrocampistas Yannick Carrasco, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección.

Y habrá cuatro novedades, dos de ellas en la defensa, con la entrada en el lateral derecho de Sime Vrsaljko, por Juanfran Torres, y con el regreso de Diego Godín al centro de la zaga, por Stefan Savic, una vez terminada ya la sanción de tres encuentros por su expulsión en la antepenúltima jornada de la pasada campaña de Liga.

Los otros dos cambios serán en ataque. Sin Griezmann disponible, con Kevin Gameiro recién recuperado de una operación de pubalgia -este viernes entró en su primera convocatoria desde la intervención a la que fue sometido el 28 de junio- y con Fernando Torres en el banquillo, la delantera será para Ángel Correa y Luciano Vietto.

Un ataque inesperado ya a estas alturas del torneo, porque el primero siempre aparece más como un recurso desde el banquillo que como una opción habitual para el once y porque el segundo, de vuelta de su cesión al Sevilla, mantiene su futuro en el aire. De momento, los dos serán protagonistas en un duelo más crucial de lo previsto.

Porque un solo punto en la clasificación, con el 2-2 de hace una semana en Girona, eleva la transcendencia del choque para el Atlético en el estadio de Gran Canaria, donde ha sido infalible con Simeone como técnico: tres visitas, tres victorias, diez goles a favor y cero en contra entre un 0-5, un 0-3 y un 0-2 en dos años.

Un terreno abonado del que ha salido claramente vencedor las dos últimas temporadas y en el que le espera este sábado la Unión Deportiva Las Palmas, que llega a su primera cita como local mermada por dos importantes bajas, la obligada del croata Alen Halilovic, sancionado por su expulsión en Mestalla, y otra por la renuncia voluntaria del club a alinear a Víctor Machín 'Vitolo', futuro jugador del conjunto rojiblanco, en una decisión sorprendente.

Aunque no se recogía por escrito que el jugador no pudiera alinearse, el club isleño argumenta que prefiere no hacerlo como "decisión estratégica" para mantener las buenas relaciones "a largo plazo" con el Atlético, equipo que propició el regreso este verano del futbolista internacional a la isla, antes de tenerlo a su disposición a partir de 2018, cuando finalice la sanción que le impide inscribir jugadores en esta primera ventana de fichajes.

Vitolo, convocado hoy por Julen Lopetegui para los partidos que la selección española jugará los días 2 y 5 de septiembre ante Italia y Liechtenstein, ha estado ejercitándose en solitario durante la presente semana debido a un golpe que recibió en Valencia.

Por otro lado, tras el fallido intento de anular la sanción a Halilovic -Competición y Apelación han ratificado el partido de suspensión al internacional croata-, el entrenador local Manolo Márquez podría variar el sistema y optar por dos pivotes para tratar de reagrupar a su equipo después de que en Mestalla evidenciara mucha distancia entre sus líneas.

Las citadas ausencias de Vitolo y Halilovic dejan a los canarios sin los extremos titulares, por lo que Márquez deberá encontrar una solución a ese problema en los flancos de un ataque que volverá a liderar Jonathan Viera, su futbolista más determinante.

La semana en la isla comenzó marcada por un nuevo episodio extradeportivo, con Tana como protagonista de una salida nocturna -aunque entrará en la convocatoria-, y ha acabado con la llegada este mismo viernes de Sergi Samper, cedido por el Barcelona, para intentar cubrir el gran vacío dejado por Roque Mesa con su traspaso al fútbol inglés.

La incorporación del centrocampista catalán es un síntoma inequívoco de que no han terminado de convencer las soluciones domésticas que buscaba para esa posición el nuevo entrenador del equipo amarillo, quien se estrenará mañana en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de no dejar a cero el casillero de puntos antes del parón liguero.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Hernán Santana, Javi Castellano; Tana, Jonathan Viera, Momo; y Calleri.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe o Lucas; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Correa y Vietto.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 21.15 hora insular (22.15 en la península).

Puestos: Las Palmas (16º, 0 puntos); Atlético (8º, 1 punto).

La clave: El talento de Jonathan Viera contra la presión en medio campo del Atlético.

El dato: El Atlético encadena doce partidos de Liga como visitante sin perder, con seis triunfos y otros tantos empates desde la derrota por 3-0 contra el Villarreal del 12 de diciembre de 2016.

La frase: Pedro Bigas, defensa de la UD Las Palmas: "Claro que es bueno que no venga Griezmann, pero no podemos confiarnos".

El entorno: Vitolo, fichado por el Atlético para enero de 2018 y hasta entonces en Las Palmas, no disputará el partido, porque, aunque no haya ninguna cláusula al respecto, el club insular, según ha argumentado, ha decidido que no juegue como "decisión estratégica" para mantener las buenas relaciones "a largo plazo" con la entidad rojiblanca.

