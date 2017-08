Zubeldía: Que Barça no esté en su apogeo no significa que no tenga potencial

Vitoria, 25 ago (EFE).- El técnico del Deportivo Alavés, Luis Zubeldía, ha manifestado hoy que aunque el FC Barcelona no esté en su apogeo, no significa que no tenga potencial, en referencia a la capacidad del próximo rival de su equipo.

El argentino ha analizado en rueda de prensa el encuentro que disputarán mañana vascos y catalanes en el estadio de Mendizorroza y ha bromeado afirmando: "Desde lejos es fácil jugarle al Barcelona, pero en vivo hay más signos de interrogación".

"Tenemos una idea para jugar este partido y proyectarla en próximos choques", ha señalado el entrenador pampeano, quien ha admitido que es un partido "con un sabor especial".

El preparador del Glorioso ha apuntado que tienen que ser eficientes "con o sin balón" y ha añadido que aunque los partidos se ganan con goles no se imagina tener "muchas situaciones de gol", por lo que deben de ser "eficaces".

Sobre el rival culé ha destacado que tiene "mucha jerarquía", pero ha recordado que "es el equipo de la liga que más goles ha logrado en transición", mientras que ha deseado que la inspiración de Leo Messi no esté "a tope".

"Tenemos que fijarnos en nuestro crecimiento y tener la ilusión de sacar un buen resultado, nos fijamos mas en lo nuestro que en el momento del Barcelona", ha resaltado.

Zubeldía, que cambiará el once inicial respecto a la primera jornada porque no le gustaron "algunas cosas", ha admitido que necesitan jugadores "para consolidar ciertos aspectos" de la plantilla.

El técnico ha repasado lo que fue la primera jornada en la que el Alavés perdió ante el Leganés, ha asegurado que no le gustó cómo circularon el balón y ha criticado que no disputaron "balones en segundas jugadas".

"Nos cogieron mal posicionados y no me gustó cómo reaccionamos después de fallar el penalti", ha agregado.

Preguntado por las posibilidades de Enzo Zidane, ha comentado que está "trabajando muy bien" y que es un jugador con un "presente bueno y un futuro muy bueno", del mismo modo que puede ser "una opción para tener creatividad en la evolución del balón en el campo".

"Jugar en Mendizorroza tiene un sabor especial para mí y más frente al FC Barcelona", ha confesado Luis Zubeldía, quien espera que la afición empuje y apoye al equipo, sobre todo en la etapa en construcción en la que se encuentran.