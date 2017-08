Previa del Deportivo Alavés - FC Barcelona

25/08/2017 - 20:16

El Alavés, vengativo, recibe a un Barça en construcción

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El Deportivo Alavés recibe este sábado al FC Barcelona en Mendizorroza --18.15 horas/beIN LaLiga-- en la segunda jornada de LaLiga Santander en un partido que rememorará la pasada final de Copa del Rey, ganada por los blaugranas y que hará que los vitorianos busquen una revancha y sumar sus primeros puntos en este arranque liguero.

El 27 de mayo de este año el FC Barcelona sumó su único título de la temporada al ganar por 3-1 a un Alavés que había hecho historia llegando a la final y que se quedó con la miel en los labios. Ahora, un conjunto vitoriano muy renovado, en el banquillo y en el terreno de juego, confía en redimirse y olvidar de paso la derrota inaugural ante el Leganés (1-0).

La marcha de Mauricio Pellegrino al Southampton dejó huérfano al equipo y su relevo, el joven argentino Luis Zubeldía todavía tiene que impregnar al equipo de su sello particular. Además, las bajas en forma de marcha tras cesión de Theo Hernández o Marcos Llorente, así como el adiós del delantero centro Deyverson, han obligado a cambiar la columna vertebral del 'Glorioso'.

En el duelo que abrió LaLiga, el Leganés consiguió los tres primeros puntos de la temporada ante el Alavés en un choque entre dos viejos conocidos en Segunda y ahora aspirantes a mantener la categoría resuelto con un gol de Gabriel en la primera mitad, tras el cual el dominio ejercido por el conjunto vitoriano en el tramo final estuvo muy cerca de poner las tablas. Además, Burgui falló un penalti lanzándolo a las manos de Cuéllar. Perdonó el 'Glorioso' y lo pagó minutos después.

Para este partido, Zubeldía, de sólo 36 años, no tendrá a Héctor Hernández, que no ha entrenado estos días por unas molestias en la rodilla, pero sí al resto de sus jugadores a su disposición para intentar sorprender en casa, ante su afición, a un FC Barcelona que el año pasado dejó escapar el título en partidos similares.

Los blaugrana, que también están en plena reconstrucción, fallaron poco en la anterior temporada ante equipos grandes pero el Málaga o el propio Alavés, en el Camp Nou (1-2), les apartaron del alirón. Así que la revancha estará en el aire en ambos lados. Un partido complicado pero, tras el buen arranque ante el Real Betis (2-0), el conjunto de Ernesto Valverde quiere ir al parón internacional haciendo el pleno.

En el Barça, en un partido marcado por el homenaje a las víctimas y familiares del atentado en la capital catalana y en Cambrils del anterior jueves, los de Valverde supieron rehacerse del mazazo y los goles de Tosca, en propia puerta, y de Sergi Roberto dieron el triunfo. Leo Messi, que estrelló hasta tres balones en los palos, estuvo muy activo y dio la chispa necesaria al equipo para abrir bien LaLiga.

Pero el verano del Barça está siendo movido y no en positivo. La llegada de Gerard Deulofeu, Nelson Semedo y Paulinho Bezerra, que todavía no ha debutado al no tener ante el Betis el tránsfer, no era suficiente para la afición blaugrana, que parece haber aplaudido la llegada de Ousmane Dembélé procedente del Borussia Dortmund, por una cifra inicial de 105 millones de euros, para hacer olvidar a Neymar.

Todavía no jugará el extremo galo, que firmará y será presentado el lunes, pero Paulinho sí podría vivir su debut como blaugrana. El equipo se va construyendo, y pese a que podría llegar otro refuerzo y el club confirma que buscan salida a jugadores como Munir o Vermaelen, Valverde quiere dotar ya de su filosofía a un equipo que necesitaba aire fresco.

El 'Txingurri' regresa, como él mismo comentó, a una de sus ciudades. Pese a nacer en Extremadura, su familia se trasladó a Vitoria y en el Alavés empezó su carrera como profesional antes de dar el salto al RCD Espanyol y al FC Barcelona. Un aliciente más para el técnico, que no piensa no obstante en otra cosa que en superar la difícil prueba de Mendizorroza, donde el Alavés tendrá en el apoyo de su público al jugador número 12 de cara a batir, de nuevo, al Barça.

La novedad en el equipo blaugrana será el capitán Andrés Iniesta, ya recuperado de su lesión y con el alta médica. Tras perderse la vuelta de la Supercopa de España y el partido ante el Betis, el manchego apunta a titular. La incógnita recae en Luis Suárez, lesionado en su rodilla, y que pese a tener un parte médico de 4 semanas de baja y llevar solo 8 días fuera del equipo ya está entrenando.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

DEPORTIVO ALAVÉS: Pacheco; Vigaray, Alexis, Ely, Alfonso; Burgui, Wakaso, Manu García, Ibai Gómez; Sobrino y Christian Santos.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Paulinho; Messi, Alcácer y Deulofeu.

--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C. Madrileño).

--ESTADIO: Mendizorroza.

--HORA: 18.15 horas/beIN LaLiga.