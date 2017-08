(Crónica) El Villamarín disfruta de su primera fiesta y la Real golea al Villarreal

26/08/2017 - 0:32

El Real Betis remontó (2-1) al RC Celta en la segunda jornada de LaLiga Santander este viernes, la cual supuso el estreno del remodelado Benito Villamarín, mientras que la Real Sociedad se gustó (3-0) ante el Villarreal en el homenaje a Xabi Prieto.

El conjunto bético disfrutó de la primera noche de fiesta. La grada completa tras más de un año de espera vibró con los primeros goles y tres puntos de la temporada con Quique Setién en el banquillo. Tras el duro debut en el Camp Nou, el cuadro andaluz supo dar la vuelta a una Real que encajó su segunda remontada.

Los de Juan Carlos Unzué se adelantaron por medio de un Maxi Gómez en racha, ayudado por un rebote en su remate. Fue el poco bagaje ofensivo de un Celta que tampoco supo frenar el creciente juego local. El Betis percutió por banda derecha con Barragán. Joaquín y Guardado se multiplicaron y Sergio León desató la euforia de su afición con el empate de cabeza. El canterano bético celebró con emoción su primer gol.

Tras el descanso el Celta aumentó la presión, pero poco duro. El Betis volvió a hacer daño en especial con los centro al área y no sufrió, sin noticias de Aspas en los gallegos. Feddal hizo el tanto de la victoria en un centro de Guardado, como en el primer gol, y confirmó un triunfo que sólo las intervenciones de Sergio Álvarez había retrasado. Mal arranque para los celestes y primera fiesta para el Betis.

LA REAL BORRA AL VILLARREAL

En el encuentro que abrió la segunda jornada de LaLiga Santander la Real Sociedad brindó un contundente triunfo (3-0) a su capitán Xabi Prieto, que cumplió su partido 500 con la zamarra 'txuri-urdin', frente a un inoperante Villarreal superado en todo momento por su rival. Una fiesta realista que comenzó pronto para merma de un cuadro amarillo que sufría su primer contratiempo con la lesión temprana de Rukavina.

Dio entrada Fran Escribá en el once al fortuito central N'Diaye y lo acusó la zaga castellonense en el minuto 25, cuando Willian José batió a la salida de un córner -aunque en segunda instancia- al meta Andrés Fernández tras la primera parada de éste. Incapaz de contrarrestar el dominio local y con una defensa que hacía aguas, el Villarreal concedió el segundo tanto diez minutos más tarde obra del homenajeado Prieto.

Pero no le valió al conjunto de Eusebio Sacristán con haber hecho los deberes en una primera parte inmaculada, pues antes del descanso Juanmi dejaba el choque más que visto para sentencia tras culminar con una vaselina un gran envío de Elustondo. Nada parecía salirle bien al 'Submarino amarillo', que no sólo encajaba su tercer gol sino que veía como en la misma jugada su portero caía lesionado y no podía continuar.

El festival de la Real Sociedad en la primera mitad dio paso a un segundo capítulo mucho más tranquilo en Anoeta, con un Villarreal que lejos de despertar del letargo se encerró atrás y tan solo pareció dar señales de vida cuando ya era demasiado tarde. Así, y con la salida de Vela, pudo incluso aumentar su renta el conjunto vasco, que consiguió su segunda victoria, todo lo contrario que su rival.

