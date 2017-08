Zidane: "Se puede hablar mucho pero Cristiano está encantado con lo que tiene"

26/08/2017 - 13:12

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, anunció la baja de Raphael Varane por un problema muscular para el duelo de este domingo en la segunda jornada de LaLiga Santander ante el Valencia, al tiempo que insistió en que está contento con su plantilla y restó importancia a los rumores de malestar en Cristiano Ronaldo.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Él quiere estar y quiere jugar, pero al mismo tiempo tiene una lesión muscular en el abductor que le pasó en la ida del Barcelona. No quiero arriesgar, luego tiene el parón para recuperar. Es la salud del jugador lo que más me importa y se puede hacer más daño", indicó en rueda de prensa sobre la baja de Varane para el Santiago Bernabéu.

Zidane volvió a insistir en que no necesita refuerzos, ni en defensa ni en ataque. "Refuerzos no, porque somos cuatro centrales aunque tenemos uno ahora. Tenemos a Casemiro y Llorente, que jugó ahí bastantes partidos. Nos vamos a apañar y veremos. Soluciones vamos a tener. Con el equipo que tengo no quiero a nadie", afirmó.

El técnico galo fue preguntado en varias ocasiones por la situación de Cristiano Ronaldo, molesto con la sanción que acarrea cinco partidos, y por la supuesta ambición de mejora de contrato. "El dinero no es una cuestión mía. Esto es una cuestión de Cristiano y del club, no mía", dijo.

"Se puede hablar mucho pero Cristiano está aquí y no se va a mover de aquí. Este es su club, su equipo, su ciudad y está encantado con todo lo que tiene aquí, no tengo ninguna duda", añadió sobre el luso, quien recogió el jueves el premio a mejor jugador de la pasada Liga de Campeones.

Por otro lado, el técnico blanco se refirió a la motivación de jugar ante un Valencia que suele plantar cara a los blancos. "Estamos motivados para el partido de mañana. El Valencia es un rival que está jugando bien, que defiende bien y está organizado. Sabemos la dificultad del partido. Estamos motivados con cualquier partido y cualquier rival", indicó.

"Lo bonito del fútbol es que puedes ganar muchas cosas pero no significa que al día siguiente vas a ganar. Siempre tienes que demostrar que estás bien, que queremos seguir con nuestra buena racha. Los rivales van a intentar que eso no pase. Pero no es el caso, nosotros sabemos que jugamos contra un rival bueno y queremos hacer un buen partido", finalizó.