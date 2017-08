La fuerza de un líder con problemas de centrales ante un Valencia en auge

Madrid/Valencia, 26 ago (EFE).- El Real Madrid hace este domingo su puesta de largo liguera en el estadio Santiago Bernabéu, al que regresa como se fue, líder, posición que pone en juego con problemas en defensa, por la baja de tres centrales, y ante un Valencia en auge con la llegada de Marcelino al banquillo.

Los primeros problemas del curso llegan pronto para Zinedine Zidane. Dos lesiones y una sanción dejan a Nacho Fernández como única opción entre los centrales naturales de la plantilla. El técnico madridista tendrá que improvisar ante el Valencia.

Sergio Ramos está sancionado por su expulsión en Riazor, Jesús Vallejo se recupera de su lesión muscular y Raphael Varane sigue con su eterno problema cada vez que juega varios partidos seguidos: el abductor derecho lanza mensaje de aviso y se perderá el tercer partido consecutivo.

Zidane medita un retoque al sistema: dejar defensa de tres en fase ofensiva y retrasar la figura de Casemiro en la defensiva para ser cuatro defensores. Si no modifica el habitual 4-4-2 sin la BBC, el brasileño jugaría de central y en la medular entraría un recuperado Mateo Kovacic. Marcos Llorente es la opción con menos fuerza para reforzar la defensa.

El Real Madrid comenzó con fuerza LaLiga en terreno del Dépor. El 0-3 no hizo más que confirmar el buen arranque de curso tras la conquista de las dos Supercopas. Ante el Valencia lo encara consciente de la dificultad y condicionado por la baja de dos de sus referentes: Ramos y Cristiano Ronaldo.

El astro portugués seguirá siendo la gran ausencia madridista al cumplir uno más de los cinco partidos con los que se sancionó su expulsión y el empujón al colegiado en la ida de la Supercopa de España. Gareth Bale y Karim Benzema, que ya han rebajado la ansiedad tras marcar sus primeros goles, formarán en punta listos para aprovechar cualquier invento de Isco Alarcón, titular indiscutible en la media punta.

El Valencia, que puntuó en tres de sus cinco últimas visitas al Bernabéu, llegará a Madrid reforzado moralmente tras su sólida victoria ante la UD Las Palmas en la primera jornada de liga y con los refuerzos de Jeison Murillo y Geoffrey Kondogbia.

El equipo que dirige por primera temporada Marcelino García Toral se mostró sólido y eficaz ante un rival de presupuesto claramente inferior, algo que no había conseguido generalmente en las últimas dos campañas, y ahora medirá su potencial ante un equipo mucho más potente.

En cualquier caso, el Valencia no gana en una visita liguera al Real Madrid desde que lo hizo por 2-3 en 2008 y lleva dos derrotas seguidas en estos choques.

Tanto el central colombiano Murillo como el mediocentro francés Kondogbia tienen opciones de entrar en el segundo once del técnico asturiano. En el caso del defensa, la lumbalgia aguda que sufre Ezequiel Garay y la baja de Gabriel Paulista, otro de los fichajes para esa demarcación, aumentan aún más sus opciones.

En cuanto al mediocentro francés, su capacidad física y su doble vertiente defensiva y ofensiva podrían abrirle las puertas de la titularidad por las 'idas y vueltas' a las que obliga el juego vertical del Real Madrid. Murillo hará pareja con Rubén Vezo, mientras que Kondogbia podría relevar a Medrán para formar con Parejo en el doble pivote.

La otra novedad será previsiblemente la entrada en el flanco derecho de la defensa de Martín Montoya en detrimento del joven Nacho Vidal, una vez ha superado los problemas musculares que le hicieron ser baja en el primer encuentro liguero.

La gran incógnita es a quién situará Marcelino en el extremo derecho, tras concretarse esta semana la marcha de Joao Cancelo, titular ante Las Palmas, y cuando aún no han llegado los ansiados fichajes de banda que el técnico da por seguro que el club realizará. Podría situar en esa posición al delantero Santi Mina o apostar por alguno de los jóvenes con los que ha contado en pretemporada, como Nacho Gil.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Casemiro, Marcelo; Kovacic, Kroos, Modric, Isco; Bale y Benzema.

Valencia: Neto; Montoya, Murillo, Vezo, Gayá; Nacho Gil, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler; Rodrigo y Zaza.

Árbitro: Fernández Borbalán (colegio andaluz).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 22.15.

Puestos: Real Madrid (1º, 3 puntos); Valencia (7º, 3 puntos)

La clave: la respuesta defensiva de un Real Madrid sin centrales ante el ataque valencianista.

El dato: el Valencia puntuó en tres de sus cinco últimas visitas al Bernabéu, aunque saldó con derrotas las dos últimas.

La frase:

Zidane: "No es verdad que seamos favoritos a todo. Es lo bonito del fútbol, puedes ganar muchas cosas. que eso no significa que vayas a ganar al día siguiente"; Marcelino: "No creo que fuera un sorpresón que ganáramos en el Bernabéu".

El entorno: se espera un Santiago Bernabéu lleno con la afición madridista en estado de euforia por el momento que vive su equipo y disfrutando de la entrega de la liga conquistada la pasada temporada.