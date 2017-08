Márquez: "Tenemos que mejorar mucho en defensa, pero el 1-5 es muy exagerado"

Las Palmas de Gran Canaria, 26 ago (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Márquez, manifestó tras el 1-5 encajado hoy ante el Atlético de Madrid que el resultado es "muy exagerado", pero admitió que su equipo tiene que "mejorar mucho en defensa".

El técnico catalán reconoció que dieron "muchas facilidades", si bien lamentó que los dos madrugadores tantos se originaran "tras dos rebotes", así como la "eficacia" que ha tenido su rival, porque "casi todo lo que nos han tirado ha acabado en gol".

A su juicio, el partido se decantó "con el 1-3, ahí se terminó", y comentó que tras el gol anotado por Calleri, que supuso el 1-2, tenía preparado a Sergio Araujo para entrar en el campo durante tres minutos, cuando llegó ese tercer tanto rojiblanco, el primero de Koke Resurrección.

"Nos ha faltado un poco de calma y no estar tan precipitados después del 1-2", indicó el preparador barcelonés, para quien no ha habido falta de actitud en sus futbolistas, "porque eso sería grave", y no ha querido "señalar injustamente" a ningún jugador por errores individuales, ya que cree que el fallo es del sistema defensivo en general.

"Con la pelota hemos hecho un partido correcto y no hemos bajado los brazos, porque incluso hemos tenido el penalti -fallado por Jonathan Viera- para maquillar el resultado", añadió el técnico de la Unión Deportiva en sala de prensa.

Márquez destacó el partido del debutante Fabio González, aunque sorprendió al afirmar que tiene "la sensación" de que solo él cree en el joven centrocampista de la cantera.