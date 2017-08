Buffon 'estalla' contra el VAR: "Nos estamos pasando, parece waterpolo"

El mítico portero italiano de la Juventus, Gianluigi Buffon, fue muy crítico con el VAR tras el partido entre su equipo y el Genoa perteneciente a la segunda jornada de la Serie A

"El VAR así no me gusta, nos estamos pasando. Esto parece waterpolo. No todos los contactos en el área deben ser sancionados y lo digo muy a mi pensar, porque la Juventus ataca y con este sistema nos nos van a pitar 55 penales y, para mí, eso es una locura. Pero este ya no es fútbol, es fútbol de laboratorio", declaró.

"Si todos estuviéramos más tranquilos, objetivos, aceptando los errores, viviríamos cualquier resultado con más humanidad. El videoarbitraje, con moderación, puede dar grandes resultados y mejorar este deporte. pero así no, así no me gusta, lo reitero", finalizó.

La Juventus de Turín ganó el partido al Genoa por 2-4 tras ir perdiendo dos cero en el minuto 4 de partido gracias a un 'hat-trick' de Paulo Dybala.