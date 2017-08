Marcelino: "Hemos competido a un nivel altísimo"

Madrid, 27 ago (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, elogió el nivel mostrado por sus jugadores para sacar un punto del Santiago Bernabéu y destacó el "trabajo colectivo", la "ambición" y el "compromiso".

"Hemos competido y muy bien, a un nivel altísimo. Hemos tenido atrevimiento. Hemos estado organizados con un gran trabajo colectivo, con un espíritu muy fuerte, con ambición y mucho compromiso", señaló en rueda de prensa.

"Nunca en el Bernabéu habíamos generado tantas ocasiones como hoy. Casemiro abortó tres o cuatro jugadas de mucho peligro. Por eso estamos muy orgullosos", añadió.

Marcelino siente la ilusión que vuelve a respirar el valencianismo, "muy orgulloso por el nivel competitivo" que demostraron sus jugadores. "Creo que la afición tiene que estar satisfecha por competir de esta forma".

"Estamos en construcción. Hemos tenido muchos cambios. Kondogbia y Murillo llevan una semana entrenando por lo que nos queda mucho por hacer. Estamos sentando bases muy sólidas. El equipo está unido y los jugadores tienen muchas ganas, esto unido a las individualidades que tenemos, creo que nos puede hacer crecer", añadió.

No quiso protagonismo Marcelino por la mejoría que ha realizado en el Valencia y aseguró que "los protagonistas son los jugadores", contento porque reflejen en el terreno de juego el trabajo de los entrenamientos.

"Se nota lo que trabajamos. Queremos ser un equipo solidario, organizado y atrevido. Creo que hoy se ha visto. Pero tenemos que ir paso a paso. Todavía estamos en la segunda jornada. Vamos a descansar, cerrar la plantilla y luego a enfrentarnos al Atlético de Madrid", manifestó.

"Hoy ha sido un bonito espectáculo. Cuando atacaban los blancos creía que lo perdíamos, pero cuando atacábamos nosotros creía que íbamos a ganar. Podríamos haber ganado", añadió.

El nivel mostrado por el madridista Marco Asensio se ganó los elogios del técnico del Valencia. "Es un jugadorazo. Para el Madrid ha sido pieza fundamental. Si sigue en esta progresión puede marcar una época en el Madrid y en el fútbol español".

También tuvo palabras buenas para su jugador Dani Parejo. "No me resultaría extraño que Parejo fuese con la selección española. Contra jugadores de primer nivel ha estado a un nivel superior a ellos. Tiene una edad perfecta y muchísima calidad, además de unas ganas de triunfar con el Valencia que puedo decir que me ha sorprendido. Es el líder de nuestro equipo y lo demuestra en el campo".