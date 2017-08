Iker Casillas homenajea a Manuel Bartual con su propio microrelato en Twitter

Iker Casillas, portero del Oporto, ha querido homenajear a Manuel Bartual, el autor que, en los últimos días, ha revolucionado las redes sociales en España con un surrealista microrelato a través de Twitter en el que ha contado la historia de un supuesto episodio paranormal en sus vacaciones.

Casillas ha usado el mismo sistema, Twitter, para contar su propia historia, mucho más corta que la de Bartual, pero en la que también ha introducido elementos propios de este espacio para difundir esta historia.

Con fotos y un relato en el que introduce ciertas dosis de misterio (siempre con final mundano), el ex del Real Madrid cuenta cómo se compra una hamburguesa después de jugar su último partido de liga portuguesa. También relata su regreso a casa con un amago de episodio de terror que, finalmente, queda en nada.

Ésta es la historia de Casillas:

No he cenado nada después del partido en Braga. Tengo hambre! Una ???? sienta bien en este instante! No me sigue nadie! Calma! pic.twitter.com/SqOYD5mTAo