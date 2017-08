Cala: "Sin Bordalás yo no hubiera vestido la camiseta del Getafe este año"

Getafe (Madrid), 28 ago (EFE).- Juan Cala, central sevillano del Getafe, mostró su agradecimiento a José Bordalás por la "confianza" que le está dando y declaró que si el técnico alicantino no hubiese seguido en el banquillo "a lo mejor no hubiera vestido la camiseta" azulona este año.

Cala, que cumple su tercera temporada en el Getafe, fue uno de los jugadores más utilizados la pasada temporada por Bordalás y acabó disputando 28 partidos ligueros, todos menos uno como titular.

"He mejorado mucho con Bordalás, estoy aquí gracias a él e intento devolverle esa confianza en el césped. A nivel particular, si Bordalás no hubiera estado en el banquillo, a lo mejor yo no hubiera vestido la camiseta del Getafe este año. Se lo tengo que agradecer", declaró Cala.

El central sevillano, con galones dentro de la plantilla, apuntó que el "vestuario está unido y todo el grupo va a una".

"Que no se especule, el Getafe es un equipo unido", dijo Cala, que lamentó la última derrota sufrida frente al Sevilla, el equipo en el que se inició profesionalmente.

"Es muy especial jugar contra el equipo que me críe y que siento. Soy uno de ellos cuando no me enfrento a ellos y ahora los defiendo como aficionado, porque como jugador defiendo al Getafe", confesó Cala, en declaraciones difundidas por el club.

Ese encuentro contra el Sevilla se resolvió en el minuto 83 con un solitario gol de tacón de Ganso que dio los tres puntos al conjunto andaluz.

"En el fútbol lo justo o injusto lo marcan los goles. Es cierto que las sensaciones son otras, que dominamos el partido en ataque y defensa, pero una falta de coordinación y una genialidad de Ganso nos privó de los tres puntos, porque fuimos merecedores de algo más", concluyó.