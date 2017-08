Las fotos que confirman el fichaje de Mbappé por el PSG: Jovetic ya posa con su 10 en el Mónaco

Kylian Mbappé está a un paso de fichar por el PSG. En los últimos días se ha filtrado que el delantero había llegado a un acuerdo con los parisinos para su salida. El pacto con el Mónaco es de una cesión con opción obligatoria de compra de 180 millones. Una operación a la que añadir un nuevo capítulo para (casi) confirmarla.

Hoy se han filtrado las primeras imágenes de Stefan Jovetic, delantero montenegrino del Inter que jugó cedido en el Sevilla el curso pasado, posando con la zamarra del Mónaco y el número 10 que le pertenecía a Mbappé a la espalda.

Leaked photos ahead of Stevan Jovetic's unveiling as a Monaco player show that he has taken Kylian Mbappé's #10 shirt. pic.twitter.com/aIuVALApRp