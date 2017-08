Ramos, sobre la convocatoria de Villa: "Nos ha sorprendido a todos, pero siempre es bien recibido"

28/08/2017 - 21:16

El capitán de la selección española Sergio Ramos reconoció que, aunque la reciente convocatoria de David Villa con el combinado nacional le sorprendió, el delantero "siempre es bien recibido" en la 'Roja' puesto que pese a jugar en la MLS estadounidense "ha mantenido un buen nivel" y una "ambición" que seguro les ayudará este sábado en el "complicado" partido de clasificación para el Mundial ante Italia.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Nos ha sorprendido a todos, pero siempre es bien recibido. Es un delantero que ha hecho historia y mientras siga manteniendo ese espíritu joven y esas ganas de hacer goles mucho mejor", afirmó Ramos sobre la reciente convocatoria de Villa a su llegada a la concentración nacional, añadiendo que guarda "un cariño especial" al delantero tras haber compartido con él los mejores momentos de la selección española.

"Es una alegría que haya gente todavía con esa edad que siga manteniendo esa ambición, esa ilusión y esas ganas. Creo que hay que mantener siempre ese espíritu joven e intentar darlo todo hasta el último momento. Aunque haya estado compitiendo en la MLS, ha mantenido un buen nivel, y si el seleccionador lo ha visto adecuado hay que felicitarle por volver a estar con nosotros", explicó el defensa.

El delantero asturiano será parte del grupo que afrontará los dos próximos compromisos de la 'Roja', ante Italia este sábado y frente a Liechtenstein tres días después. El camero ve el primero de ellos, que se disputará en el Santiago Bernabéu, como un choque "complicado", por lo que pide al feudo blanco todo su apoyo. "Cada vez que jugamos en el Bernabéu la gente ha respondido y es el escenario perfecto", señaló.

Por ello, el central reclama al público que se de cita en el estadio blanco que "no pite a nadie", como sí hizo este domingo en el encuentro de Liga entre Real Madrid y Valencia. "Es algo que no va a cambiar. Durante muchísimos años el Bernabéu siempre nos ha hecho sentir ese nivel de exigencia, no es agradable pero hay que saber vivir con ello. Hay veces que un toque de atención nunca está de más", mencionó Ramos.

Quien no se llevó silbidos sino aplausos fue Marco Asensio, autor de dos goles ante el conjunto 'che'. "Es un jugadorazo a día de hoy, pero es muy joven y hay que dejarlo tranquilo y echarle menos piedras a su mochila. Tiene un talento innato, y que complete nuestra plantilla un jugador así nos viene muy bien en el Real Madrid. Esperamos que siga así", deseó el defensa sobre las notables actuaciones del mallorquín.

Además, preguntado por la numerosa presencia de jugadores del Real Madrid en la convocatoria (Carvajal, Nacho, Isco, Asensio y él mismo), Ramos lo achacó a "una época muy buena, con una gran estabilidad" en Chamartín, lo que significa que el club merengue "está haciendo las cosas muy bien". Por último, habló de la delicada situación del aún jugador del Chelsea Diego Costa. "Es un grandísimo delantero y cuando vuelva seguramente lo volvamos a ver aquí", sentenció.