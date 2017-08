Rebelión en el vestuario del Real Madrid: la plantilla blanca pide que se fiche un central

claro, claro... De repente Ramos, Varane, Vallejo y Nacho no es un cuarteto de garantías para la zaga. Lo q hay q pedir, más bien, es que nuestro querido capitán use la cabeza, no sólo para ganar finales de Champions, cosa q hace y muy bien, sino para evitar expulsiones estúpidas ... y los que dicen que Vallejo no da el nivel, madre mía, no han visto sus partidos en Alemania. Estamos hablando del futuro central del Madrid y de España