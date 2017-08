Bale, tocado y casi hundido: los pitos del Bernabéu le afectan y colocan al borde del ultimátum

El jugador sabe que si no rinde esta temporada, será la última en Madrid

Hay voces que piden su venta inmediata, pero el club no tiene recambio

Gareth Bale, delantero del Real Madrid, en una pugna en el partido del pasado domingo ante el Valencia. Imagen: EFE

Gareth Bale, delantero del Real Madrid, sufrió el pasado domingo la ira del Bernabéu. No fueron simples pitos. Fue algo más. Una bronca que se repitió en tres ocasiones y que alcanzó su cénit al ser sustituido. Tras un partido inoperante, desaparecido, el público le dedicó duras críticas que no han pasado desaparecibidas para el galés. Bale está tocad y casi hundido, sabedor de que esta pitada lo deja entre la espada y la pared, al borde de un ultimátum en el medio y largo plazo.

Edu Aguirre, periodista de Atresmedia, ha desvelado cómo le sentaron a Gareth Bale los pitos que escuchó en el Santiago Bernabéu en el partido entre el Real Madrid y el Valencia del domingo y qué piensa sobre el futuro.

"Bale estaba muy afectado, es consciente del nivel que está teniendo dentro del campo, sabe que esta temporada, o la hace de 10 y destaca de verdad, o será su último año en el Real Madrid. Es consciente de su rendimiento y de que no está cumpliendo las expectativas y sabe que si no rinde saldrá. Es su última bala", informó el redactor en el programa El Chiringuito, también de Atresmedia.

Su información generó debate en un espacio en el que, Tomás Roncero, redactor jefe del diaro As, afirmó que el Madrid está dejando pasar la oportunidad de venderlo este verano para sacar una importante tajada económica ante lo que, presume, será su bajada de rendimiento en los próximos meses.

"Ahora te dan cien millones por Bale, pero es que el año que viene con casi 30 años y después de una mala temporada a ver cómo lo vendes. No te van a dar dinero por él", insistió.

Por su parte, Roberto Morales, redactor de la Agencia EFE se unió a la idea de vender cuanto antes a Bale. "Es el momento idóneo para quitártelo de encima. Hay dos clubes de Inglaterra interesados por él. Ofrecen cien millones de euros. Si el Real Madrid no da el paso de venderle es porque no tiene un galáctico que pueda volver a ilusionar", afirmó en referencia a una de las claves para que el Madrid no lo venda.

A falta de cuatro días para cerrar el mercado en España (tres para el mercado internacional, que cierra el 31 de agosto), es complicado que los blancos encontrasen un sustituto de Bale en caso de que el galés saliera al Manchester United, único club que parece interesado en hacerse con sus servicios y que esté dispuesto a pagar los, mínimo, 100 millones que reclaman desde el Bernabéu.