Bonucci: "Debemos luchar duro contra España, Ramos es el mejor defensa del mundo"

29/08/2017 - 21:37

El defensa internacional del Milan Leonardo Bonucci se declaró preparado para "luchar duro" contra España en el partido de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018, que se disputa este sábado en el Bernabéu, y expresó su admiración por el central del Real Madrid Sergio Ramos, según él "el mejor defensa del mundo".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Debemos luchar duro y jugar con humildad contra España. Habrá que sufrir, pero estamos preparados para darlo todo y traernos la victoria, sin miedo, con las ganas de sorprender. Sergio Ramos es el mejor defensa del mundo, lo admiro mucho. Es un jugador completo", dijo en declaraciones a la web de la Federación Italiana de Fútbol.

Bonucci se declaró convencido de que pueden derrotar a los de Lopetegui. "Contra España hemos demostrado que podemos ganarle. No les tenemos miedo, aunque obviamente hay respeto. Somos conscientes de nuestras armas y sabemos cómo emplearlas Obviamente, si ganamos en Madrid y luego no lo hacemos contra Israel las cosas no cambiarán mucho en términos de calificación, pero soy optimista", analizó.

El jugador del Milan vio ciertas similitudes entre el España-Italia y la última final de la Liga de Campeones que enfrentó a la Juventus y el Real Madrid. "Aunque también son completamente diferentes. Creo que el partido del sábado será más parecido al de la Eurocopa 2016 o el Italia-Alemania", señaló en alusión al cruce en el que Italia derrotó (2-0) a 'la Roja' el pasado año en Francia.