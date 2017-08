Gareth Bale y el riesgo de un problema psicológico que merme su rendimiento

En el Madrid no descartan que su bajo rendimiento nazca en su cabeza

La presión, las constantes lesiones o la competencia podrían afectarle

Gareth Bale, delantero del Real Madrid, durante un entrenamiento. Imagen: Reuters

El inicio de la temporada no ha sido bueno para Gareth Bale. El delantero del Real Madrid ha iniciado el curso de la misma manera que dio carpetazo a la pretemporada, lejos de su mejor nivel. De su mejor fútbol. Bajo rendimiento que ha provocado el primer divorcio con el Bernabéu y disparado las primeras alertas en el coliseo merengue. En busca de los motivos del bajón, en Concha Espina no descartan que se trate de un asunto futbolístico. No descartan que se trate también de un problema de cabeza, de un bajón psicológico y bloqueo mental.

Juanfe Sanz, periodista de Atresmedia, ha desvelado en el programa El Chiringuito, que los médicos del Real Madrid consideran que Gareth Bale está bien físicamente y sin ninguna molestia y que no descartan que todo pueda ser derivado de un problema psicológico.

"Los médicos del Real Madrid consideran que no hay ningún problema físico, que Gareth Bale está al cien por cien. Ha hecho una pretemporada como los compañeros y consideran que está al mejor nivel para estas alturas de temporada. En cuanto a un posible problema psicológico no lo descartan", afirmó.

Unos problemas que podrían estar vinculados, en todo caso, al rendimiento físico de un Bale que, desde que ha llegado al Real Madrid, ha tenido bastantes lesiones. La última de ellas precisamente la pasada temporada cuando se perdió buena parte del campeonato debido a un problema de tobillo.

Se rompió ante el Sporting de Portugal en Lisboa y recayó contra el Barça en el Clásico del Bernabéu. Llegó justo a Cárdiff, a la final de la Champions pero allí, en su ciudad, Isco fue titular y él sólo disputó unos minutos del 4-1 a la Juve. Un cóctel complejo al que unir las ofertas del United y la decisión de Zidane de no blindarle con la titularidad casi indiscutible de la que gozaba hasta ahora.