Benzema, se muestra tocado en la intimidad por su falta de puntería ante el Valencia

"Aunque hubiera jugado dos días no la habría metido", habría dicho

Su entorno insiste en que los pitos no le afectaron tanto como su desatino

Karim Benzema se lamenta tras fallar una de las ocasiones que tuvo. Imagen: Reuters

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, jugó el domingo un irregular partido ante el Valencia. Estuvo activo, conectó con el juego, pero todo lo que tocó terminó lejos de la meta o estrellándose contra la portería de Neto. Mal asunto para un futbolista cuya mayor misión es hacer gol. Es el oficio del delantero centro y también el de el francés. Por eso, acabado el duelo, el jugador estaba tocado por esa falta de tino.

Frederic Hermel, periodista de L'Equipe y colaborador del Diario As, ha desvelado en El Chiringuito de Atresmedia el sentir que, en privado, manifestó el propio Benzema tras los pitos del Santiago Bernabéu y ese puñado de ocasiones marradas.

"Tuve ocasión de estar con Benzema después del partido del domingo. La gente se pregunta si estaba hundido por los pitos. Pues no, estaba molesto porque el Real Madrid no había ganado. Está acostumbrado porque lo que sufrió el domingo no es nada comparado con lo que ha sufrido en todos estos años. Su frase fue: 'Podía haber jugado dos días más y no me habría entrado'", habría

Además, Frederic Hermel explicó aún más la situación de Benzema ahora mismo después de lo que ocurrió el domingo ante el Valencia. "Es un hombre de mucho fútbol, su manera de pensar es de un futbolista. No le gustan los pitos pero no está hundido. Asume esa noche como una mala noche en su carrera y no está preocupado por nada", dijo en referencia a los pitos del Bernabéu.

En cuanto a Bale, el periodista francés explicó que "estaba muy hundido tras los pitos, estaba muy afectado, le han dolido mucho" y confesó no entender "cómo alguien puede decir que los pitos son para animarle".