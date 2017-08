El Barcelona acuerda con el Liverpool el fichaje de Coutinho por 160 millones según Yahoo Sports

Coutinho, durante un entrenamiento reciente con la selección brasileña. Imagen: EFE

El fichaje de Coutinho por el FC Barcelona podría ser cuestión de horas. Según relata la web inglesa de Yahoo Sports!, el club catalán y el Liverpool han llegado ya a un acuerdo para la venta del jugador por 160 millones de euros. El acuerdo se haría oficial una vez el club le firme a Klopp un sustituto.

Esta cantidad saldría de sumar una cantidad fija y otra en variables en función de los objetivos colectivos e individuales que alcance el jugador en el FC Barcelona. En todo caso, este pacto con Fenway Sports Group, el grupo que es propietario de los 'red', permitiría desbloquear uno de los 'culebrones del verano'.

El Barça lleva casi mes y medio intentando cerrar al mediocampista brasileño sin haber logrado, hasta el momento, nada más que un pacto con el jugador. Él, Coutinho, lleva también semanas forzando su salida. La última de esas vías es la de no jugar alegando una lesión que no es tan grave como parece.

Anteayer pasó reconocimiento médico en Brasil y aunque se le detectaron unas molestias en el hombro, éstas no le impedirán participar con la selección brasileña, al contrario de lo que ha pasado en Anfield, donde no se ha vestido de corto ni en la Champions, ni en la Premier League.

En todo caso, otras fuentes e informaciones apuntan en dirección contraria a lo que afirma Yahoo Sports!. Guillem Balagué, periodista español de Sky Sports y uno de los redactores más reputados en lo que a traspasos de la Premier se refiere, insiste en que el Liverpool no se ha sentado a negociar con el Barça y que la intención del equipo inglés es no hacerlo, esto es, no vender a Coutinho bajo ninguna circunstancia.