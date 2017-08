¿Jugarían Piqué y otros catalanes con España el Mundial de Rusia si Cataluña se independiza antes?

Pues so no juega con España verá el mundial desde casa. Éllos verán



Y que pasa con los equipos de fútbol catalanes que juegan en las ligas Españolas? se irán todos?



Es una pena adios Fc Barcelona, RCD Español, Gerona. El Gerona tanto matarse por ascender a primera y por culpa de los independentistas asquerosos no va poder terminar ni la primera temporada