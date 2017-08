El Barcelona se lanza a por el 'bombazo' de Dybala ante el riesgo de que Coutinho finalmente se escape

El jugador argentino se dejó querer a finales de julio

Desde el Barça se descartó más adelante por cuestiones tácticas

Ahora retoma el interés, pero es un objetivo muy difícil

Dybala celebra un gol contra el Barça la pasada temporada. Imagen: Reuters

El fichaje de Coutinho sigue siendo, para el Barcelona, una montaña rusa. También lo son las informaciones que rodean a la operación. Ayer Yahoo! Sports afirmaba que había acuerdo con el Liverpool por 160 millones, pero hoy la prensa deportiva catalana (y también los medios británicos) van en dirección contraria e insisten en que no hay pacto alguno. Es más, por no haber, cuentan en Sky Sports, no hay ni conversaciones. El Liverpool se niega a negociar. A falta de menos de 48 horas para que se cierre el mercado en Inglaterra y la mayoría de grandes ligas (en España lo hará el viernes), los culés buscan alternativas y la primera en la lista tiene forma de 'bombazo'. Paolo Dybala, de la Juventus de Turín, es el favorito.

Lo revela el diario Marca. No es la primera vez que el Barça pone los ojos en este futbolista argentino al que, en sus inicios, comparaban con su compatriota Messi. Es más, a finales de julio, en plena tormenta por el asunto Neymar, su nombre sonó reiterado en las portadas. Y ante tanta reiteración, Dybala no se cerró a una posible salida.

"Dependerá de la Juve y después de mí", comentó entonces el futboilsta desde EEUU apenas unos días después de medirse al Barça donde aún jugaba Ney. Aquella vía se cerró porque el propio Barça dijo que no le interesaba el futbolista por cuestiones tácticas. Porque su perfil, alegaban entonces desde la secretaría técnica, era demasiado parecido precisamente al de Messi.

Ahora esos impedimentos parecen cosas del pasado teniendo en cuenta que la opción de Coutinho se está alejando. En el Camp Nou creen que la inversión que tenían prevista realizar en el brasileño debería ser suficiente para atar al argentino. ¿El problema? Que la Juventus apenas tendría tiempo para buscar un sustituto, lo que dificultaría la operación.