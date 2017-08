Beauvue: "Soy un hombre de palabra, dije que vendría al Leganés"

Leganés (Madrid), 30 ago (EFE).- El delantero francés Claudio Beauvue, que ha sido cedido por el Celta de Vigo al Leganés, declaró este miércoles que su llegada al equipo madrileño se debe a que se comprometió hace tiempo y se considera un "hombre de palabra", pese a que tuvo otras opciones de clubes incluso que juegan competición europea.

Beauvue fichó el 16 de enero de 2016 firmó por el Celta de Vigo y solo tres meses después, el 16 de abril, se lesionó de gravedad en un tendón de Aquiles. Su regreso se produjo diez meses más tarde, el 26 de febrero de este 2017, y desde entonces 19 partidos, solo cinco como titular.

"Mi cabeza y mi idea era la de llegar aquí para volver a jugar después de una lesión importante. El club lo entendió y me dejó salir para que cumpliera mi objetivo de jugar. Ahora el Leganés me da esa posibilidad y quiero ayudar a conseguir el objetivo", dijo el delantero francés.

Beauvue desveló que durante este verano ha tenido equipo que le querían, pero es "un hombre de palabra" y dijo que jugaría en el Leganés.

"Soy un hombre de palabra. Dije que vendría y que tenía ganas, y lo he cumplido. No me equivoco de plan", apuntó el futbolista francés, que espera aportar goles al ataque blanquiazul.

"La idea es que soy delantero y quiero jugar en mi puesto, como en el Celta, pero lo importante es ayudar al equipo y a mis compañeros", confesó.

"En el fútbol no puedes decir que vas a marcar tantos goles, pero soy un delantero, quiero ayudar al equipo, y espero marcar los máximos posibles. El objetivo número uno es la permanencia del club. Si luego con todo eso nos encontramos bien los goles vendrán solos con el trabajo", apuntó.

Beauvue llega a un Leganés en racha, puesto que ha sumado dos victorias en los dos primeros partidos de Liga.

"Ha empezado la temporada y eso que el grupo aún no está a tope del nivel. Eso ya lo tenemos, así que faltan 36 puntos para el objetivo y vamos a trabajar para sumarlos y luego veremos qué podemos hacer", concluyó.