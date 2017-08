Lopetegui: "Iniesta es un jugador vigente"

31/08/2017 - 0:44

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, no quiso dar pistas del once que alineará ante Italia el sábado en el Santiago Bernabéu pero sí dejó claro que Andrés Iniesta "es un jugador vigente" y que "está bien", al tiempo que reconoció que el caso Diego Costa deja un "daño colateral" a España.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Nada nos obliga a tomar decisiones. Es una bendición tener buenos futbolistas, no puede ser un problemas y luego veremos de qué manera los combinamos. Iniesta es un jugador vigente que está bien, empezó bien la pretemporada, ha tenido un problema pero ya está recuperado y es un jugador del que no tengo la mínima duda", indicó este miércoles en declaraciones a 'El Partidazo de Cope'.

El preparador español no da por sentado la presencia de Isco y Asensio en el once del duelo clave en la clasificación para el Mundial de Rusia. El buen momento de forma de los jugadores del Real Madrid podría no ser suficiente para sacar del once al de Fuentealbilla, quien no disfruta de su mejor momento.

"No la tengo clara del todo. Tenemos la idea pero siempre hay dudas que se irán despejando mañana y pasado. Juegue quien juegue vamos a tener buen equipo y ese buen equipo más las tres alternativas del banquillo va a tener que dar su mejor versión para competir a Italia en un partido muy exigente", añadió.

Sobre Asensio, Lopetegui destacó su "cabeza amueblada" para no dejarse llevar por los elogios. "Se han dado situaciones así otras veces. Chicos jóvenes que llegan y deslumbran con una gran repercusión. Es un chico que está bien amueblado, las buenas expectativas a su alrededor no deben restarle un ápice de su naturalidad, debe vivir al margen de eso", indicó.

Además, el técnico español se refirió a la convocatoria de David Villa. "No tenía una relación con él. Un chico que hace lo que hace con la edad que tiene lo consigue siendo un magnífico profesional y transmite pasión e ilusión, la misma que un juvenil, unido a su experiencia. Se cuida mucho y está aquí no por lo que ha hecho en el pasado sino porque entendemos que nos puede ayudar en estos partidos", dijo.

"DAÑO COLATERAL POR LA SITUACIÓN DE DIEGO COSTA"

"Hablamos, sí. No podía formar parte del plantel por el verano que iba a tener. Lo primero es clasificarse para el Mundial. Vamos a llegar hasta el final muy igualado y, con todo el respeto, hay que poner el foco en los que están aquí. Son los que van a ser protagonistas y nos van a ayudar ante Italia", indicó sobre Diego Costa.

Lopetegui reconoció que la situación del de Lagarto, apartado del Chelsea la espera de que se resuelva un futuro que ha insistido quiere que sea en el Atlético de Madrid, perjudica a la selección. "Ha tenido un verano complicado. No estoy muy al día de todo pero ha tenido un lío que no han sido capaces de desbloquear y la selección ha sufrido un daño colateral porque era un chico que estaba siendo titular", afirmó.

Además, el seleccionador nacional se refirió al ambiente en el Bernabéu y a la petición de los jugadores del Real Madrid de que no se produzcan los pitos hacia Gerard Piqué. "Será un gran ambiente, necesitaremos ese aliento, pero tenemos que transmitir nosotros desde el campo", indicó, antes de referirse a los pitos. "Es así de sencillo y demuestra el sentimiento de equipo que existe en la selección. Lo que han dicho es sensato y natural y estoy de acuerdo", afirmó.

Por último, Lopetegui se refirió al combinado italiano. "Es un equipo que ha evolucionado. Ha dado continuidad con automatismos de equipo de hace años siguiendo la línea de trabajo de Conte, con jugadores renovados, una buena generación y es un equipo muy completo", finalizó.