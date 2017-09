El Barcelona da su enésimo volantazo del mercado de fichajes: Mahrez deja Argelia rumbo Camp Nou... o Londres

El Barça le habría convencido para ser segundo plato de Coutinho

También lo quieren el Chelsea y el Arsenal, que presionan por él

El problema: en Inglaterra el mercado se cierra hoy mismo

Mahrez, en un partido de la presente temporada. Imagen: Reuters

Riyad Mahrez, mediocampista ofensivo del Leicester, el sorprendente campeón de la Premier League en la temporada 2015-2016, ha abandonado la concentración de su selección, Argelia, para resolver su futuro. Podría tratarse de una pista clave en lo que parece ser el enésimo volantazo del Barcelona ante su desesperación por el caso Coutinho (el fichaje del brasileño sigue más que encallado por mucho que se filtrase el miércoles un pacto entre clubes). Él, Mahrez, apunta a ser ahora el máximo favorito del Barça para apuntalar la medular culé en la era post-Neymar.

Todo dependerá, cuenta el diario As, de lo que suceda con Coutinho. Los responsables deportivos del Barça han contactado con Mahrez para informarle de que gusta mucho, pero que su llegada al Camp Nou no es una prioridad, esto es, que se trataría de un segundo plato en caso de que el transfer de Coutinho no se concretase. Mahrez habría aceptado esta condición. Le gusta la idea de jugar en el Barça.

El problema es que el tiempo corre en contra de los culés. El mercado de fichajes en la Premier League se cierra hoy a las 00:00. En España, sin embargo, permanecerá abierto hasta mañana, 1 de septiembre, a las 00:00. Eso hace que los competidores del Barça, Chelsea y Arsenal, estén apretando para cerrar su contratación cuanto antes. De hecho, Mahrez dejó inicialmente la selección para irse a Londres. Fue la llamada culé lo que le hizo cambiar de opinión sin que haya descartado aún las alternativas inglesas.

El precio del jugador podría ser, para el Barça, mucho más económico que el de Coutinho. En el caso del brasileño se han llegado a ofrecer 160 millones. El argelino podría costar no más de 60-70, lo que lo convierte, además, una opción no sólo atractiva desde el punto de vista deportivo, sino también económico.