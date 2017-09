La directiva del Barcelona, al desnudo: sabían desde el 10 de mayo que Neymar iba a fichar por el PSG

El agente Josep María Minguella les informó de la operación

En el Camp Nou insisten en que no tenían conocimiento de nada

Voces críticas creen que al club le interesaba su venta

Neymar, durante su presentación como futbolista del PSG. Imagen: Reuters

La directiva del FC Barcelona ha quedado al desnudo al desvelarse que, al contrario de la versión que han ido dando en los últimos días, sí conocían la posible salida de Neymar antes de que el jugador se la comunicaran personalmente y antes, incluso, de que el brasileño se lo comunicara a sus compañeros en la boda de Messi.

Josep María Minguella, representante y ex agente, entre otros, de Pep Guardiola, ha desvelado en la Cadena Cope que comunicó formalmente al club a través de Albert Soler que había ya un acuerdo entre Neymar, el padre de Neymar y el PSG por las cantidades que finalmente acabaron con el atacante jugando en El Parque de los Príncipes.

"La gente del Barça sabía lo de Neymar desde el 10 de mayo porque se lo dije yo personalmente con las cifras que iban a pagar al jugador y al padre. Se lo dije al director de deportes profesionales, Albert Soler, pero como todo lo que les digo yo, toman nota y hacen lo que quieren. Por eso hacen lo que hacen", afirmó en referencia a las tensiones existentes entre el propio Minguella y el club por sus posturas críticas con la gestión de la actual junta.

En todo caso, y de ser cierta la afirmación de este ex agente, la directiva culé quedaría en una posición muy incómoda. El argumento que han lanzado después de la salida de Neymar era que no pudieron hacer nada porque no tenían conocimiento de estos movimientos y, cuando se confirmaron, apenas tuvieron margen de maniobra, ni para convencer al propio Neymar, ni para buscar una alternativa sin la inflación de precios que han provocado los 222 millones que dejó en las arcas culés.

Es más, ese argumento, el de la falta de conocimiento, ha sido el eje de las tensiones que se han generado entre el club y los jugadores. El primero acusa a los segundos de no haberle informado de la salida del futbolista cuando éste lo desveló en la boda de Leo Messi. Piqué, efectivamente, reconoció que no habían dicho nada al respecto, pero con la información contada por Minguella, se confirmaría que no habría sido necesaria esa comunicación con los jugadores porque el palco ya tenía conocimiento de todo.

Esta realidad reforzaría la teoría de la oposición liderada por Joan Laporta. El expresidente ha insistido en que en realidad el Barça y sus actuales mandatarios querían vender a Neymar para aligerar el peso de su antes saturada masa salarial y, además, lograr 'cash' para apuntalar la plantilla.

El problema es que, de la manera como se está intentando ejecutar estas tareas, la misión blaugrana está, por ahora, fallando por lo inflado del precio en las nuevas incorporaciones (Dembélé podría llegar a suponer hasta 150 millones de gasto) y porque en otros casos esas incorporaciones están en riesgo si quiera de hacerse realidad, como sucede con Coutinho.