Tite le dice a Coutinho que se vaya "donde sea feliz"

31/08/2017 - 13:24

RÍO DE JANEIRO, 31 (REUTERS/EP) El seleccionador de Brasil, Tite, le ha pedido al jugador brasileño del Liverpool, Philippe Coutinho, pretendido por el FC Barcelona, que le quiere "donde se sienta feliz".

"Le dije a Coutinho que quiero que vaya a donde quiera que se sienta feliz", apuntó Tite en una rueda de prensa antes del partido clasificatorio ante Ecuador de este jueves en Porto Alegre.

El jugador no ha tenido minutos en este temporada con el Liverpool debido a una supuesta lesión. A pesar de ello, el seleccionador defendió su convocatoria para el partido de este viernes.

"El médico del equipo brasileño ha hablado con el médico de Liverpool y nuestro director con sus directores, no he estado en contacto porque no hablo inglés", agregó el técnico, que señaló además que el centrocampista no jugará ante el combinado ecuatoriano.

Sin embargo, el exfutbolista declaró que no van a correr "ningún riesgo con Coutinho", pero que tampoco van a pasar "sin él en la plantilla".

El mercado de fichajes se cierra este jueves en la mayoría de países europeos, mientras que en España se cerrará este viernes, algo que les "afecta y continuará" afectándoles "hasta el final". "Afecta a los jugadores emocionalmente y afecta al entrenador, que tiene que tener en cuenta situaciones que no tienen nada que ver con el terreno de juego", señaló Tite.

La selección brasileña se juega este viernes (2.45 hora española) sellar su billete directo para el Mundial de Rusia, ya que se encuentra líder del grupo sudamericano con nueve puntos de diferencia sobre Colombia.