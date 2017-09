Coutinho pone los dientes largos al Barcelona con Brasil en un partido en el que Paulinho también marcó

El del Liverpool brilló la noche que casi se dio por descartado su fichaje

Paulinho, polémico fichaje culé, también tuvo acierto ante la portería rival

Coutinho celebra el gol que le hizo a Ecuador en este partido clasificatorio. Imagen: Reuters

Dos goles de Paulinho y Philippe Coutinho en la segunda mitad le dieron la victoria por 2-0 a Brasil ante una buena Ecuador, que si bien no dispuso de ninguna clara ocasión en todo el partido, supo controlar el temido ataque de la 'canarinha'. El choque demostró al Barça que Coutinho es un futbolista del corte culé, aunque seguramente no acabe en sus filas después de que el Liverpool insista en no querer venderle.

Ecuador hizo una primera mitad muy seria y supo imponer su fuerza física, tanto en defensa como en el centro del campo, aunque la entrada en la segunda mitad de Coutinho le dio más aire a Brasil, que acabó siendo el justo vencedor.

Con la clasificación para Rusia en el banquillo, Brasil no hizo su mejor partido y tuvo muchos problemas para superar la marcación ecuatoriana, aunque la superioridad técnica acabó decantando el partido en el tramo final.

Paulinho aprovechó en el 69 un error defensivo en un córner para rematar a placer y abrir el marcador, y siete minutos después, una gran jugada entre Coutinho y Gabriel Jesús la culminó el primero mandando el balón al fondo de la portería de Máximo Banguera.

La victoria le asegura a Brasil el primer puesto en el grupo sudamericano de clasificación para el Mundial, a falta de tres partidos por disputarse, al aventajar en 11 puntos al segundo, Colombia.

Precisamente, los colombianos serán los próximos rivales de Brasil, el martes en Barranquilla.

Por su parte, Ecuador se complica todavía más su clasificación al caer a la séptima posición, superada por Paraguay, a tres de la plaza de repesca que actualmente sería para Argentina, y también a tres de la última plaza mundialista, en manos de Chile.

La 'Tricolor' recibirá el martes en Quito a Perú.