Sergio Ramos: "Mi labor como capitán es cuidar a los más jóvenes y aconsejarlos"

1/09/2017 - 13:42

El capitán de la selección española Sergio Ramos ha afirmado que su labor como capitán es "cuidar a los más jóvenes y aconsejarlos" ahora que el combinado nacional, sobre todo con la irrupción de Marco Asensio, al que cree que hay que "dejarle ser feliz", mientras que advirtió que en el choque de este sábado ante Italia "hay en juego un Mundial".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Si son jugadores jóvenes el halago no viene bien. Marco está tranquilo, con los pies en el suelo y cargarla menos la mochila. No debe recaer el peso del equipo en él y en la selección hay que dejarle que sea feliz, que se desenvuelva como lo hace en campo, lo demás llegará. Marcará una época. Mi labor como capitán es cuidar a los más jóvenes y aconsejarlos, que luego ellos ya tendrán su propia personalidad, y no creo que a Marco se le suba a la cabeza", dijo Ramos en rueda de prensa.

En cuanto al partido ante Italia, el sevillano aseguró que su rival "siempre se ha caracterizado por su defensa". "Siempre ha llamado su atención para defender, contundente y difícil de superar, es una virtud de la que han sacado ventajas, pero tienen mucha calidad arriba y hay que ser consciente de que hay un Mundial en juego", avisó.

"Jugamos en casa, en un escenario único y del que esperamos todo, porque el Bernabéu impone respeto. Para los amantes del fútbol mañana será un día único, queremos implantar nuestra filosofía y lograr el objetivo", añadió.

El de Camas insistió en que el partido "va a ser espectáculo". "A nivel personal sí lo es; a nivel de selecciones hay más partidos, pero la España e Italia actuales la forman dos grandes selecciones y es un partido histórico. Siempre han sido distintos, ojalá podamos disfrutarlo al final del partido", reconoció el defensa madridista.

Por su parte, Ramos también confirmó que no piensa en que este Mundial "vaya a ser el último". "Pienso en conseguir el objetivo y disfrutar del espectáculo que es un Mundial, un evento único. Es verdad que tengo en mente que puede ser mi último Mundial, pero si me lo permiten las ganas, intentaré dar todo porque me hace feliz y si me hace feliz no quiero dejarlo", confesó.

El madridista evitó hablar de la ausencia de Diego Costa, que ahora "tiene tiempo de descansar para que cuando vuelva lo de todo", y recalcó su apoyo a Gerard Piqué ante posibles pitos del público. "El tema de los piques lo alimentamos cada vez que hay una concentración. No he podido ser más claro, dijimos que los jugadores que visten el escudo de su país merecen respeto, por lo que Piqué, como otros, lo merecen", comentó.

"CUANTO MÁS EN CASA NOS SINTAMOS, MEJOR PARA TODOS"

"Pido que arropen a la selección para sentirnos como en casa. El Bernabéu ha demostrado que puede ser un estadio especial. Intentaremos hacerlo lo mejor posible dentro del campo y que todos rememos en la misma dirección y no intentar desviar la atención porque esto no ayuda a nadie. Cuánto más en casa nos sintamos, mejor para todos", subrayó.

De todos modos, el capitán de la selección agradeció a todos los aficionados el seguimiento y el apoyo que están sintiendo de cara a este encuentro. "Hay que agradecer el esfuerzo que hace, por aportarlo en un partido importante, a todos, también a los de casa. Hay que hacerles partícipes porque en Italia también lo notamos. Que se note la marea roja y el calor nuestro", afirmó.

Finalmente, fue preguntado acerca de la posibilidad de que la diferencia entre los dos países y sus formas de juego hubieran influido en la final de la pasada Liga de Campeones, cuando el Real Madrid se impuso a la Juventus de Turín por 4-1.

"Es cierto que quizá el resultado se estiró un poco y la percepción cambió, pero la Juventus que nos encontramos fue un gran rival hasta los últimos minutos con los goles. Nuestra primera parte fue intensa, con muchas circunstancias del juego. Hubo un equipo enfrente que puso sus virtudes y es normal que lo pasara mal", concluyó.