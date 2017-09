Lucas Pérez: "Tengo derecho a elegir mi futuro y el Arsenal lo respetó"

1/09/2017 - 15:12

El delantero español Lucas Pérez ha mostrado su alegría después de regresar de nuevo al Deportivo de La Coruña, cedido hasta final de campaña por el Arsenal inglés, al que entiende su resistencia a dejarle partir porque pagó "mucho dinero" por él y que "respetó" su deseo de jugar en el conjunto gallego pese a que hubo otras ofertas.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Es un día feliz, soy un privilegiado. Es la tercera vez que vuelvo y estoy muy contento porque se ha resuelto todo y estoy feliz de estar aquí. Cuando estaba esperando en Londres tuve mucha paciencia. Es normal que el Arsenal tuviera dudas, pagaron mucho dinero y tienen que mirar por el club. Lo más importante es que estoy aquí y tengo muchas ganas de comenzar", dijo ante los medios tras pasar el reconocimiento médico con el club coruñés.

El atacante aseguró que el dinero no le da "la felicidad" y que su marcha a Londres fue "una buena decisión" a pesar de que no le dieran "la oportunidad". "Ahora toca volver a casa y hacerlo bien, no pasar apuros y mirar a la selección que es lo que más ilusión me hace, pensando primero en el Deportivo. Pero si llega el sueño de la selección, bienvenido sea", añadió.

Durante los días previos al cierre de su fichaje, temió porque nunca sucediera. "La primera opción era no volver aquí. Habían cerrado algunos acuerdos después de hablar con varios equipos, pero les dejé claro que sólo quería venir aquí y cuando se llega a punto como en el que estábamos, no era para ponernos en desacuerdo. Aún así, tengo derecho a elegir mi futuro y el Arsenal lo respetó", celebró.

En cuanto a su estado físico, el jugador de 28 años reconoció que se encuentra "bien", pero con la falta de continuidad a la hora de jugar un partido entero. A pesar de esto, afirmó que está "listo"*si el entrenador, Pepe Mel, le pide que juegue el próximo partido contra el Villarreal porque no está para "perder el tiempo". También confirmó que no ha mantenido una conversación con el 'mister' aunque le conoce de su etapa en el filial del Rayo Vallecano, por lo que se mostró contento por volver a jugar con él.

Además, Lucas Pérez ve a su nuevo equipo como un proyecto interesante con la vuelta de jugadores como Fede Cartabia y con la incorporación de otros nuevos, elogiando igualmente a Florin Andone, "un gran delantero" y con el que espera jugar.

Por último, el delantero explicó la satisfacción que le dio ver el recibimiento en el aeropuerto a su llegada. "Cada vez que vengo son sensaciones bonitas. Es un placer que tu ciudad te reciba como me recibió a mí", concluyó el delantero.