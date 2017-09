Lopetegui defiende el modelo de España: "Somos bastante previsibles y además queremos serlo"

El seleccionador advierte del buen estado de forma de los italianos

Julen Lopetegui, en rueda de prensa. Imagen: EFE.

El seleccionador español Julen Lopetegui ha reconocido que a su equipo no se le "escapa la trascendencia e importancia" del duelo de este sábado en el Santiago Bernabéu, que pondrá en juego gran parte del billete para el Mundial de Rusia, avisando de que espera "una grandísima Italia" que propondrá "un partido bastante diferente" al de la ida, y que desde la 'Roja' afrontarán siendo "previsibles".





"Percibimos la trascendencia e importancia de este partido, no se nos escapa. Después quedarán tres partidos que habrá que ganar. Esperamos una grandísima Italia a nivel colectivo e individual y solo vamos a poner el foco en este partido", avisó Lopetegui en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El seleccionador descartó que hayan encarado el duelo con "excesivo secretismo, nada diferente a otras semanas de trabajo". "Quizá desde fuera se pueda interpretar así, pero no. Hemos sido normales en la preparación. No hay grandes sorpresas, somos bastante previsibles en todos los momentos del juego y además queremos serlo porque creemos en un nuestras virtudes y queremos potenciarlas, luego ya dependerá de cómo va a jugar el rival. Pero no ha habido nada especial", aclaró.

Comparando el compromiso de este sábado y el de la ida en Turín, saldado con empate (1-1), el vasco pronosticó "un partido bastante diferente" en el que su rival "va plantear cosas diferentes" y se mostró "seguro" de que encontrarán las respuestas adecuadas.

"Italia no quiso ser defensiva, pero le obligamos a eso en Turín. Ahora van a proponer soluciones y jugadores diferentes, esa es mi sensación, pero no podemos perder demasiadas energías pensando en el contrario y sí estar preparados para dar nuestra mejor versión. Eso es lo que nos preocupa, ser un gran equipo en todos los aspecto del juego y llegar a la exigencia que necesita este partido", subrayó.

En este sentido, advirtió de que "Italia tiene jugadores en un excelente estado de forma que pueden ser de la partida", pero recordó que "ese es trabajo del seleccionador italiano", Giampiero Ventura, y que su labor será "estar preparados para cualquier situación que se dé durante el partido". "Italia ha jugado muchas veces con cinco defensas y muchas veces con cuatro y eso cambia bastantes cosas", avanzó.

Por último, al guipuzcoano se le preguntó por el joven ariete italiano Andrea Belotti y destacó que "es un jugador excelente que ha crecido mucho las dos últimas temporadas". "Hace una gran pareja con Immobile, pero también están Insigne, Candreva, Verratti... Ellos tienen grandes jugadores y nosotros también. La evolución de Belotti ha sido muy buena y por eso está en la selección italiana", agregó.