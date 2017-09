Zidane 'secuestra' a Marcos Llorente y le obliga a estar al menos hasta enero en el Real Madrid

El jugador intentó una salida en busca de minutos

Zidane no quiso dejarle ir y le prometió importancia

Llorente, en la pretemporada del Real Madrid. Imagen: Reuters.

El Real Madrid es un equipo a la alza y eso se demuestra en el caudal de ofertas que reciben sus jugadores. Uno de ellos, Marcos Llorente, ha sido de los más solicitados en este mercado de fichajes. Pero Zinedine Zidane ha sido claro: el canterano se queda. A pesar, incluso, de la opinión del propio jugador. EN DIRECTO | Siga el mercado de fichajes de la temporada 2017-2018.

Tal y como cuenta As, el futbolista intentó hasta el último momento ganarse un buen caudal de minutos este curso: tiene la mosca detrás de la oreja sobre el tiempo que va jugar esta temporada en un equipo de la calidad del Real Madrid. En una reunión de su representante y tío, Julio Llorente, se expuso al club el temor del '24' y la respuesta fue tranquilizadora.

Zidane ha sido el principal valedor del jugador, al que ha prometido que va a jugar lo suficiente, amén a su política de rotaciones. Así, por el momento, Llorente no saldrá del Real Madrid hasta el mercado de invierno. En función de lo que suceda estos meses, su situación podría cambiar.

El pivote, en el partido ante el Valencia, sintió el vértigo de la suplencia cuando vio que, incluso con Casemiro jugando en la defensa, no tuvo ni un solo minuto. No quiere pasarse un año en blanco después de un curso, el pasado, en el que fue vital e importante en el Alavés.

No obstante, en Concha Espina no hubo lugar para otra respuesta que no fuese su continuidad. Las ofertas recibidas (de Atlético, Sevilla, Chelsea y Tottenham, entre otros) no eran válidas, ya que aceptándolas se podía beneficiar a equipos Champions.