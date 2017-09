Ventura: "Estoy seguro de que podemos hacer algo grande mañana"

1/09/2017 - 21:12

El seleccionador italiano, Giampiero Ventura, aseguró que tiene plena confianza en que sus jugadores puedan hacer "algo grande" este sábado en el encuentro clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 que les enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a España, un combinado con "mucha calidad" frente al que intentarán "ser protagonistas" pese a la importante baja del defensa Giorgio Chiellini.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Es un partido que puede decidir la clasificación para el Mundial, en un estadio muy importante, y hay que intentar ser protagonistas. Por eso necesitamos una prestación muy buena. Me gustaría haber tenido más tiempo para preparar el partido, pero estoy seguro de que podemos hacer algo grande mañana", afirmó en rueda de prensa Ventura antes del trascendental encuentro internacional que les enfrentará a la selección española.

"Estoy muy emocionado y muy contento de poder jugar aquí. Es una experiencia muy bonita jugar contra jugadores tan importantes, en un partido tan decisivo y en un estadio así", expresó el seleccionador italiano, quien preguntado por el ambiente que se pueden encontrar sus jugadores relató, en un evidente tono irónico, que había ido en la tarde de este jueves al campo y no había encontrado "ni serpientes ni cocodrilos, solo porterías".

Y es que el técnico genovés considera que el único problema al que tendrán que hacer frente mañana serán "los adversarios", aunque apuntó que tratándose de "un partido de fútbol", uno puede conseguir lo que quiere contra cualquier equipo del mundo "si hace las cosas bien". "Como en todos los equipos, es importante además del esquema, el equilibrio y estar compactos en la manera de jugar, tanto ofensiva como defensiva", dijo.

"Espero que mañana podamos conseguir esa personalidad, ese coraje para poner en práctica todo lo que hemos trabajado e intentar hacer un partido en mayúsculas", indicó Ventura, aludiendo a los buenos resultados logrados y a la "imagen diferente" que ha mostrado la 'Azzurra' desde su llegada al cargo en junio de 2016. "No tenemos un jugador que nos haga ganar, tenemos muchos que pueden lograrlo conjuntamente, añadió.

Tanto su selección como España se encuentran actualmente liderando el grupo G de clasificación para el Mundial de Rusia, aunque la 'Roja' parte con una pequeña ventaja por lo que le valdrían más resultados que al cuadro 'azzurri'. "Primero tenemos que jugar el partido y luego haremos las cuentas", apuntó respecto a un posible empate mañana que no alteraría las posiciones de la tabla. "Pero ganar sería un paso importante en nuestro crecimiento", puntualizó Ventura.

Para este encuentro, la 'Nazionale' no podrá contar con una de sus piezas clave, el central de la Juventus Giorgio Chiellini, que se retiró del último entrenamiento tras sufrir un pinchazo en su gemelo derecho, sumándose a la ya conocida de Claudio Marchisio. "La lesión de Chiellini es evidente que no nos viene bien, pero no cambia las decisiones que habíamos tomado antes. Respecto a eso no ha cambiado nada, solo que hemos perdido a un jugador muy importante", explicó del infortunio del defensa.

Por último, el seleccionador italiano, que reconoció que aún no sabe "qué jugadores van a jugar" hizo referencia a los plazos del mercado de fichajes y a las situaciones por resolver de algunos de sus futbolistas. "Con el mercado aún abierto, está claro que no te deja poner jugadores o impide que estén convocados, esto no ayuda, pero aún así estamos aquí sabiendo que podemos hacer algo importante", concluyó.