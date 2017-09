Robert Fernández: "Messi está rodeado de grandes jugadores"

2/09/2017 - 14:23

El secretario técnico del FC Barcelona, Robert Fernández, acudió a rueda de prensa en la sala Ricard Maxenchs del Camp Nou junto al director de deportes profesionales, Albert Soler, para pasar revista al mercado de fichajes, donde ha asegurado que Leo Messi tiene a "grandes jugadores" a su alrededor con los que el Barça forma un equipo "excelente".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Messi es el mejor del mundo y lo seguirá siendo. Leo está rodeado de grandes jugadores. El Barça tiene un equipo fantástico a todos los niveles, de suficiente profundidad. Con las nuevas incorporaciones no tenemos duda de que no hemos fracasado en absoluto. Estamos tranquilos", explicó Robert Fernández.

El secretario técnico del Barça no tiene "dudas" de que con los fichajes que han llegado al club culé, el Barcelona tiene un "equipo excelente". "Los fichajes de esta temporada no tengo la menor duda de que van a aportar muchas cosas. En primer lugar el Barça tiene un equipo excelente, lo dice cualquier aficionado o cualquier persona que le gusta el fútbol, es un equipo muy bueno", subrayó.

Robert habló sobre la "dificultad" de la llegada de jugadores que "compitan" y dijo que se "sentó" con Ernesto Valverde para hablar de los fichajes. "Es difícil traer jugadores que puedan competir, hemos planeado estas incorporaciones hace mucho tiempo. Sí que es cierto que hemos tenido un detalle, la incorporación de un entrenador con el que me he querido sentar y explicarle dónde podemos traer jugadores para competir", prosiguió, antes de entrar a nombres propios.

Preguntado sobre la conversación de Emery con Valverde sobre Verratti en el Foro para técnicos de fútbol organizado por la UEFA, Robert Fernández negó que el Barça no intentase el fichaje del centrocampista italiano. "No es cierto porque yo personalmente hablé con Unai que conozco de la etapa del Valencia y sabe que Verratti era un jugador que nosotros queríamos", aclaró.

En cuanto a sus declaraciones en la presentación de Dembélé sobre que iban a llegar uno o dos jugadores, el secretario técnico dijo que "no fue posible" y que están "contentos" con las "incorporaciones". "Me hubiese gustado y lo manifesté sí, estábamos trabajando en esa posibilidad y no ha podido ser, pero Albert ya ha comentado el por qué de las cosas. No hemos podido hacer estas incorporaciones pero nos quedamos contentos con lo que tenemos", apuntó.

Además dijo "trabajar" hasta el último día para la llegada de jugadores y que "siguen" trabajando para el "futuro". "Por la noche estuvimos trabajando en alguna incorporación pero no fue posible, Soler ya lo ha explicado. El mercado está cerrado y hay que seguir trabajando, la secretaria técnica siempre tiene la obligación de seguir trabajando pensando en el futuro", admitió.

Por último tuvo palabras para Íñigo Martínez y Seri, los cuales sonaban para llegar al club catalán. "Dos jugadores que es cierto que valoramos en su momento pero al final después de analizar lo que tenemos en la plantilla, decidimos que lo mejor era no hacer ninguna incorporación", concluyó.

12 MOVIMIENTOS EN EL MERCADO CULÉ

La rueda de prensa comenzó con Robert Fernández explicando los doce movimientos que hizo el Barcelona este verano, mientras que Albert Soler daba las cifras económicas, pasando de puntillas la baja del delantero brasileño Neymar.

Sobre Deulofeu dijo que tienen "muchas esperanzas" por su juventud y por haber "crecido" en la Masía y de Semedo que en "las últimas temporadas" necesitaban un lateral que se "adaptase" rápido.

De Dembélé apuntó que no hacía falta "presentación". "El club ha hecho un esfuerzo importante pero es un jugador joven en condiciones fantásticas. Tenemos una ilusión enorme en este jugador, nos aportará goles, mejorará en esa faceta y ayudará en las asistencias", apuntilló.

En cuanto a Paulinho, quiso aclarar que la "calidad" del jugador está "contrastada hace años". "Paulinho ha sido siempre un jugador del que estuvimos muy pendientes en el equipo chino. Una posición en la que yo manifesté que necesitábamos un jugador que nos pudiera ayudar con fuerza, experiencia y calidad. He escuchado comentarios poniendo en duda la calidad de este jugador y no es verdad, tiene una categoría contrastada de hace años", comentó.

De la recuperación de Vermaelen, Robert Fernández dijo que aportará "calidad", "experiencia" y "personalidad" y para finalizar con los movimientos, el secretario técnico habló sobre las cesiones de Samper, Munir, Marlon y Douglas, de los que espera que tengan "minutos" para poder "crecer" y "volver al primer equipo".