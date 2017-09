La magia de Isco 'aplasta' a Italia y da la victoria a una España que vuelve a ilusionar

Isco, el hombre del partido, celebra el 1-0 de España. Imagen: EFE

La selección española de fútbol ha conseguido este sábado tres puntos de oro al ganar en el Santiago Bernabéu a la selección italiana por 3-0 en el encuentro perteneciente a la fase de clasificación del Mundial de Rusia 2018. Los goles fueron obra de Isco (2) y Morata.

España comenzó el encuentro muy metida en el partido, presionando mucho la salida de balón rival y tocando con velocidad en el centro del campo para así generar espacios.

Los de Lopetegui insistían y forzaron dos faltas muy peligrosas en la frontal del área. La primera, de Ramos, se fue alto por poco. Pero unos minutos después no perdonó Isco, que puso el balón en la escuadra de Buffon.

El Bernabéu se contagiaba del juego de España y no paró de animar a los jugadores, excepto a un Piqué que no se libró de los pitos por mucho que varios jugadores avisaran de no hacerlo en la previa del partido.

Con el 1-0 España se metió atrás para defender replegados y buscar la contra con la velocidad de Asensio. Pero el segundo llegó gracias a Isco y tocando. El malagueño se inventó un regate en la frontal para después poner el balón en el palo largo del meta italiano.

Tras el descanso España no bajó la marcha y siguió insistiendo por medio de la presión. Los de Lopetegui demostraron que físicamente están mucho mejor que los de Ventura.

Isco se convirtió en el líder de España con sus regates y pases perfectos a los que no llegaba nunca Italia. Por si era poco el malagueño se inventó la jugada del partido con un caño de otro mundo a Verratti. Después dejó solo a Carvajal, que falló en la definición ante Buffon.

El 3-0 llegó por medio de Morata, que aprovechó a la perfección el pase de Ramos desde el otro lado en una contra de los de Lopetegui.

Todo iba bien pero faltaba la guinda con David Villa. Tras el gol de Morata el Bernabéu pidió al asturiano y cuando entró por Isco se cayó el estadio. El Guaje no tuvo prácticamente tiempo y no pudo ni disparar a portería.

Con esta victoria España aventaja en tres puntos a Italia, segunda clasificada, y le gana el goal average. El Mundial de Rusia 2018, a un pasito.