Así jugó Italia

Madrid, 2 sep (EFE).- Así jugó la selección italiana el partido contra España correspondiente a la séptima jornada del Grupo G de clasificación para el Mundial de Rusia 2018:

Buffon (5): En la primera parte no tuvo mucho trabajo y no pudo hacer nada en uno de los pocos disparos de España entre los tres palos. El lanzamiento de falta de Isco Alarcón, perfecto, fue imparable para el veterano portero del Juventus, que después recibió el segundo con otro disparo inapelable de Isco al borde del descanso. No tuvo suerte con los escasos acercamientos de España y no pudo ser decisivo frente a dos apariciones mágicas de Isco y la última de Morata, que cerró el marcador en la segunda parte.

Darmian (5): Le ganó la partida a Andrea Conti en el lateral derecho y sólo tuvo presencia para intentar defender las acometidas de la selección española por su zona. No falló en nada pero tampoco destacó en nada. Fue casi invisible.

Barzagli (5): Sustituyó al lesionado Giorgio Chiellini y estuvo más entonado que su compañero en el centro de la zaga, Leonardo Bonucci. Por lo menos, se mostró preciso en la salida de la pelota, dio más seguridad al centro de la defensa y no pudo hacer nada por evitar los goles españoles. En general, cumplió sin alardes.

Bonucci (4): Impreciso en alguna entrega al principio, se ganó una tarjeta amarilla en los primeros minutos tras una entrada por detrás sobre Marco Asensio que le costó a su equipo el primer gol obra de Isco. No jugará

Spinazzola (4): El centrocampista del Atalanta bajó a la defensa para actuar de lateral izquierdo largo y anduvo perdido en esa posición. A ratos nervioso, perdió balones absurdos y se encontró algo desubicado jugando en una posición más atrasada. Además, apenas pudo prodigarse en ataque. Gris, errático y poco efectivo. No llegó al aprobado.

Candreva (7): Fue uno de los pocos que inquietó a la defensa española, sobre todo a Jordi Alba, que sufrió las subidas insistentes del extremo del Inter de Milán durante muchas fases del partido. Protagonizó alguna buena jugada aunque le faltó precisión al final en los centros. Cumplió e hizo lo que esperaba de él Gian Piero Ventura. Salió del campo a falta de 20 minutos por Éder.

De Rossi (5): Eficiente pero sin alardes. El centrocampista del Roma carburó a ratos. En algunas fases del partido desapareció por completo en las labores de creación pero siempre fue molesto a la hora de destruir juego. Sin embargo, no fue suficiente para frenar al centro del campo de Julen Lopetegui, que se merendó al italiano a base de posesión y con la magia de Isco.

Verratti (4): Comenzó el partido con una entrada muy dura sobre Sergio Busquets que le costó una tarjeta amarilla en el cuarto minuto del choque. Ese fue su inicio en un encuentro en el que el jugador del París Saint Germain no estuvo demasiado atinado. Apenas produjo juego absorbido por el control español del balón e incluso estuvo impreciso en alguna ocasión.

Insigne (4): Desaparecido en combate. Salvo alguna pequeña pincelada de esa calidad que tiene en su botas, a Insigne le faltó acierto. Su equipo notó su ausencia en las pocas subidas al ataque en las que a Italia le faltó el toque final. Su brillo no salió al relucir sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu e Italia perdió a uno de sus mejores valores ofensivos en el último pase. Además, dispuso de una gran ocasión en los primeros minutos de la segunda parte que desperdició con un disparo errático contra un defensa de España.

Immobile (4): La apuesta atacante de Gian Piero Ventura también naufragó con Ciro Immobile, que, sin embargo, tampoco tuvo demasiada culpa de no haber entrado demasiado en juego. Como Belotti, prácticamente fue una isla por culpa de la posesión española. No dispuso de oportunidades, casi no tocó la pelota y aunque estuvo voluntarioso, no tuvo su día.

Belotti (5): Tuvo la mejor ocasión de Italia de toda la primera parte con un cabezazo que salvó David de Gea de manera milagrosa. Ese fue su momento más llamativo en casi todo el partido, en el que vivió prácticamente aislado del resto de sus compañeros perdido por culpa del dominio de la pelota de España. Fue sustituido por Federico Bernardeschi en la segunda parte.

Bernardeschi (4). Apenas disputó los últimos 20 minutos del partido tras sustituir a Andrea Belotti y no tuvo mucho tiempo para intentar cambiar el signo del partido, que en ese momento marchaba 2-0 en contra para Italia.

Éder (4): Como Bernardeschi, tuvo poco tiempo para cambiar la situación de emergencia de Italia. Saltó al césped del estadio Santiago Bernabéu por uno de los mejores de su equipo Antonio Candreva, y no pudo aportar nada.

Gabbiadini (-): Jugó los últimos minutos tras sustituir a Gabbiadini a falta de 13 minutos con 3-0 en contra en el marcador. Su presencia en el campo fue testimonial.