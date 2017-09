Lopetegui: "Quiero tener un recuerdo con Villar porque tiene que estar pasándolo mal"

2/09/2017 - 23:50

El seleccionador español Julen Lopetegui ha señalado que su equipo mereció los tres puntos en la victoria frente a Italia (3-0) en la séptima jornada del Grupo G de la Clasificación para el Mundial de Rusia 2018, al tiempo que ha querido mandar "un recuerdo" al suspendido Ángel María Villar.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"He visto una Italia muy complicada, que nos ha podido empatar. No ha sido así porque De Gea ha estado fenomenal. Italia es un grandísimo equipo, pero hoy hemos sido merecedores de los tres puntos. Hay pequeños detalles que si no hubiesen ocurrido, no se habría dado el 3-0. El fútbol es muy enrevesado", respondió en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El vasco quitó peso al hecho de haber jugado sin una referencia clara en punta, algo que favoreció la circulación en un centro del campo poco poblado por el rival, haciendo hincapié en la "actitud" y la "calidad" de sus jugadores.

"Tenemos que tomar decisiones antes y no ha sido fácil decidir quién juega y quién no. Pensar demasiado en el rival hace que pienses poco en ti, pero que juguemos con un tipo de futbolista u otro no cambia mucho las cosas. Lo importante es la actitud, la calidad y el desempeño", comentó.

"Esperábamos que jugaran así, pero no había esa certeza. No hemos hecho mucho caso a las informaciones previas, pero teníamos que estar preparados para hacer un gran partido por encima de cómo ellos jugaran", añadió.

El técnico también tuvo palabras de elogio para varios de sus jugadores más destacados, como el malagueño Isco, autor de los dos primeros goles del encuentro, ambos de bella factura. Para Lopetegui, la importancia del madridista estuvo más allá de los tantos, gracias a su "actitud defensiva" y su "mentalidad" o su capacidad para ser protagonista con el balón.

"Isco ha hecho un partido magnífico, como el resto, pero él lo ha desbloqueado con los dos goles y también con actitud defensiva, con balón, con mentalidad, siendo protagonista...", valoró.

"Jugar y tener continuidad y experiencias importantes hace que vayas madurando y puliendo. Isco siempre ha tenido calidad y se está convirtiendo en una gran futbolista. Ha tenido una gran crecimiento", agregó.

"SENTÍAMOS LA IMPORTANCIA DEL PARTIDO"

"Asensio acepta bien todo lo que le rodea, pero no le ayuda. Ha hecho muy buen partido, con una actitud fantástica y estamos muy contentos con su partido y evolución, aunque le queda muchísimo todavía", apuntó sobre su compañero de equipo y de combinado nacional.

El seleccionador español también quiso aclarar que la entrada de David Villa al campo no se trató de un "premio", además de apoyar a un Andrés Iniesta del que aseguró que "hace sencillo" lo difícil.

"No es un premio a Villa. Hubiese salido con 0-0 igual. Ha podido jugar un rato porque creíamos que tenía que jugar. Estamos muy contentos con él", explicó.

"No voy a valorar a Andrés Iniesta en su club. Es un futbolista extraordinario. No hay muchos como él, ni va a haber. Cuando está en el campo lo complicado es más sencillo y es fruto de la calidad y la templanza que tiene. Tiene una edad fantástica para ser un gran centrocampista", expuso.

Por último, el entrenador agradeció el apoyo del público presente en el Santiago Bernabéu y quiso tener palabras de apoyo para Miguel Ángel Villar tras la suspensión al frente de la Federación Española de Fútbol.

"Sentíamos la importancia del partido. En el Bernabéu, con este ambiente, ha sido maravilloso y muchas veces reclamamos esto. Hoy lo hemos tenido y nos han ayudado, que es muy importante. No son tres puntos definitivos, pero estamos contentos", afirmó.

"Quiero tener un recuerdo con Villar porque es el primer partido que no ha estado con nosotros, él me fichó a mí, y tiene que estar pasándolo mal", finalizó por sorpresa Lopetegui, después de negarse en la anterior rueda de prensa a contestar ninguna pregunta sobre el suspendido presidente de la Federación Española.