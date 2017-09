Ventura: "He aplaudido a Isco cuando ha hecho ese túnel"

Madrid, 2 sep (EFE).- Giampiero Ventura, seleccionador nacional de Italia, reconoció este sábado, después de perder 3-0 ante España, que aplaudió el túnel de Isco Alarcón sobre su jugador Marco Verratti y dio la enhorabuena al jugador del Real Madrid por el gran partido que completó.

El técnico del equipo transalpino se rindió ante la gran actuación del futbolista malagueño, que marcó dos goles y fue el protagonista del choque ante Italia.

"Ha sido increíble ver a Isco en vivo. Es un grandísimo jugador. Ha hecho cosas importantes. Sólo hay que pensar en el túnel que ha hecho el centro del campo ante dos adversarios. Estás en medio de tres jugadores y sales con un túnel. Eso significa que tienes una calidad superior a otros jugadores", dijo.

"Pero no sólo Isco, había jugadores de gran calidad. Le doy la enhorabuena a Isco, le he aplaudido cuando ha hecho ese túnel. Me encantan esos gestos técnicos, aunque sea un adversario", añadió.

Ventura achacó la derrota a la calidad superior de los jugadores de España y a la inferioridad física de sus hombres.

"Había una diferencia enorme desde el punto de vista físico y de calidad. Hay que tener eso presente. El resultado nos hace mirar a verificar cosas. Hemos jugado ante un equipo muy superior. En el primer tiempo hemos hecho cosas buenas y otras que podríamos haber mejorado. Nos han tirado sólo dos tiros a puerta y De Gea nos ha hecho una gran parada", comentó.

"Es simple. Sólo hay que pensar que cualquier jugador de España como mínimo han jugado tres finales de la Liga de Campeones. Nosotros, pocos. Es obvio. No una crítica a mi equipo. Hay que trabajar paso a paso", agregó.

Ventura informó de que Italia tuvo cinco errores clamorosos "conceptuales" que no quiso citar y dijo que tienen que crecer para poder dar una sorpresa en el Mundial.

"La condición física no es una justificación. Es lo que se ha visto sobre el campo. ¿Por qué? Yo no lo puedo decir. Sólo he perdido un amistoso ante Francia y fue en septiembre. Hubo una gran diferencia entre ellos y nosotros. Hoy ha pasado algo parecido pero con la diferencia de que España ha tenido jugadores de gran nivel", insistió.