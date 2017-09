Morata manda un 'recado' a Zidane por no ser titular en el Real Madrid

Morata nunca jugó cinco partidos seguidos en el Real Madrid

La temporada pasada fue titular en 19 partidos

Zidane y Morata, en un encuentro de la temporada pasada. Imagen: EFE

El delantero español Álvaro Morata fue uno de los jugadores más destacados del partido entre España e Italia al marcar el tercer y definitivo gol de un encuentro totalmente dominado por los de Lopetegui, con un Isco estelar.

Días antes del partido, Álvaro Morata fue entrevistado por El País, donde repasó su situación actual en el Chelsea y su pasado en el Real Madrid. El delantero aprovechó para mandar un 'recado' tanto al Real Madrid como a su ya exentrenador Zinedine Zidane.

Al ser preguntado por qué no fue el delantero titular en sus anteriores equipos, Morata tiene claro el motivo. "El fútbol es regularidad. Y ahora me encuentro con un equipo que ha hecho un esfuerzo económico enorme por un suplente del Madrid. Esa, al fin y al cabo, es la realidad. Me han brindado todo. Conte está a muerte conmigo, la afición está a muerte conmigo y el club está a muerte conmigo. Por eso tengo que dar un golpe encima de la mesa", declaró el español.

"Si me dejasen jugar cinco partidos seguidos En el Madrid nunca jugué cinco partidos seguidos", expresó un Morata que tan solo pudo disfrutar de cuatro partidos seguidos como titular la temporada pasada (Supercopa más los tres primeros partidos de Liga).

La pasada temporada, Morata fue titular en 19 ocasiones (14 en Liga, 1 en Champions, 1 en Supercopa de Europa y 3 en Copa). En total, el delantero español participó en 43 partidos con un total de 20 goles, siendo el segundo máximo goleador del equipo.