Fernando Torres: "Creo que el 90 por ciento de los aficionados prefieren que ganemos la 'Premier'"

12/11/2008 - 15:51

El delantero español del Liverpool, Fernando Torres, considera que el "90 por ciento" de los seguidores del club de Anfield preferirían que su equipo ganara la 'Premier League' esta temporada, sobre todo para evitar que el Manchester United les pueda igualar con 18 títulos.

LIVEROOL (INGLATERRA), 12 (EUROPA PRESS)

"Cuando llegué todo el mundo hablaba de la liga. Tenemos 18 y el Manchester, 17, y si ganan nos igualarían, algo que los aficionados no quieren", explicó, en palabras a la prensa inglesa.

El Liverpool, el club con más títulos ligueros en sus vitrinas, no gana la competición desde 1990, y por eso Torres cree que "los aficionados prefieren ganar la 'Premier' en un 90 por ciento", ya que, además, considera que "la rivalidad entre ambos clubes es muy intensa, como la de Real Madrid y Barcelona, o mayor".

Personalmente, el jugador reiteró que no tiene planes de dejar el Liverpool, ni "ir a ninguna parte, ni a España, Italia u otro club inglés". "Leí muchas cosas el verano pasado, pero estaba en la Eurocopa y no quería distracciones. No sé si el Chelsea habló con el club o con mi agente, pero aunque así fuera nada me hará abandonar Liverpool", sentenció.

"EL LIVERPOOL FUE LA OPORTUNIDAD PERFECTA PARA MÍ Y NO VOY A IRME"

Además, sólo tiene palabras de elogio para la entidad y para su técnico: "Fue la oportunidad perfecta para mí; compañeros españoles, un entrenador español que creía en mí, y un gran capitán que es también uno de los mejores jugadores del mundo (Steven Gerrard). El Liverpool tiene todo para que pueda desarrollarme como jugador".

"Benítez, es el mejor técnico que he tenido, sin duda. Está todo el día centrado en el fútbol. Se preocupa por cada mínimo detalle, cosas en las que como jugador ni siquiera piensas, como un movimiento de un metro que puede darte una ocasión de marcar. Es un entrenador del que se puede aprender y al que te encanta tener porque saca todo de ti", añadió.