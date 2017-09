'Alerta roja' en el Camp Nou: Messi sigue resistiéndose a firmar su renovación con el Barcelona

Y no será que no quiere jugar una liguilla en el caso de que Cataluña se independize, asi el año que viene al no firmar es libre para irse a una liga de verdad no a una liga donde jugará el Barcelona con el Tarragona, el Lleida... ya veremos si son capaces de pagar los sueldos que pagan cuando la publicidad se marche, cuando las televisiones no pague por unos partidos de tercera etc... los siento pero creo que esta esperando a ver que ocurre. Yo haría lo mismo.