Un "avergonzado" Bartomeu llamó al presidente del Niza para rechazar a Seri: "Es la primera vez que nos pasa"

"No es un problema de dinero, recalcó" el presidente blaugrana

El mandatario del Niza dice comprender la frustración del jugador

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Imagen: Reuters

El presidente del Niza, Jean-Pierre Rivere, ha arrojado un poco más de luz en torno al fichaje frustrado de su jugador Seri por el FC Barcelona este verano.

En una entrevista concedida a Canal+ Francia Rivere ha desvelado cómo les comunicó el Barça a última hora que ya no querían al jugador después de haber alcanzado un acuerdo por 40 millones de euros. Una comunicación que culminó con la llamada del propio presidente culé, Josep Maria Bartomeu.

"Julien Fournier, director general del club, me llamó temprano el miércoles (23 de agosto), a eso de las 9 de la mañana y me dijo: Jean-Pierre, no entiendo nada, he recibido una llamada del Barcelona y me dicen que paran el tema de Seri. Por la tarde, Bartomeu me llamó, un poco avergonzado, y me dijo: es la primera vez que nos pasa. Nuestros técnicos decidieron no fichar a Seri, pero no es un problema de dinero", ha relatado el mandatario del Niza.

En la entrevista, Rivere también ha querido mostrar su empatía con Seri asegurando que entiende la frustración del futbolista: "Me pongo en su lugar: era su sueño ir al Barcelona y luego se rompe. Se quedó en el aire". Según Rivere, ambos clubes habían acordado un traspaso por un total de 40 millones de euros... hasta que el mismo se frustró".