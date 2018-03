Schuster no corre peligro pese al fracaso copero

Madrid, 12 nov (EFE).- El puesto de Bernd Schuster como entrenador del Real Madrid, no corre peligro a día de hoy, según confirmaron a Efe miembros de la directiva blanca, pese al fracaso en Copa del Rey ante el Real Unión de Segunda división B.

La eliminación del Real Madrid en dieciseisavos de final de Copa del Rey, tras ganar 4-3 al Real Unión pero caer por el valor de los goles a domicilio, provocó una improvisada junta directiva en el estadio Santiago Bernabéu.

En ella, se analizó la imagen del Real Madrid en los últimos encuentros y la situación actual, pero no se cuestionó la continuidad de Bernd Schuster de inmediato, por lo que el alemán seguirá en el banquillo blanco a no ser que no reconduzca la situación de inmediato o que en diciembre encadene malos resultados en enfrentamientos directos por el título liguero ante Sevilla, Barcelona y Valencia.

Los errores defensivos de un equipo que ha encajado 32 goles en los 18 partidos oficiales que ha disputado esta temporada y la importancia de mejorar la imagen de inmediato, fueron temas hablados por la directiva madridista.

Ante la cercanía de la Asamblea de compromisarios, que se celebrará en principio el próximo 7 diciembre, los máximos mandatarios del club consideran clave obtener buenos resultados en los partidos ante Valladolid, Recreativo de Huelva y Getafe en Liga más el Bate Borisov en Liga de Campeones.

En la directiva blanca comienza a cansar la imagen pública que ofrece Bernd Schuster, que representa al club, en cada una de sus comparecencias ante los medios de comunicación.

La última, ayer, tras ser eliminado de Copa, en una rueda de prensa que no llegó a los tres minutos de duración, en la que dejó sin responder alguna pregunta y en otra lanzó un mensaje retando. "Yo no dudo de mi continuidad, pero entiendo que algunos si lo hagan".