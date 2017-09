La Juventus quiere quitarle al Barça a Iniesta para llenar el vacío que dejó Pirlo

Andrés Iniesta, durante una rueda de prensa. Imagen: Reuters

La Juventus de Turín estaría pensando en incorporar al actual capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, a sus filas. El jugador blaugrana termina contrato el próximo año y aún no ha renovado, por lo que el equipo italiano estaría pensando en hacerse con sus servicios, según publica este lunes TuttoSport.

La Juve estaría buscando a un hombre que completase la plantilla y que llenase el hueco que ha dejado Andrea Pirlo, que milita actualmente en el New York City. Por eso, se estaría fijando en aquellos jugadores que terminan contrato en 2018, como es el caso de Andrés Iniesta. La lista la completan otros jugadores como Emre Can del Liverpool o Goretzka del Schalke 04.

Iniesta termina contrato con el Barcelona el próximo 30 de junio y sorprendentemente no ha renovado. El centrocampista manchego ha vuelto a abrir el debate de su renovación. Con 33 años, el 1 de enero podría negociar con cualquier club.

"No he renovado todavía... He experimentado muchas sensaciones que desconocía pero creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podía haber imaginado... Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía", confesaba hace unas semanas.